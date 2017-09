Hokejistům Třebíče se doma nedaří, diváků chodí čím dál méně

Jeho svěřenci v nové sezoně hrá- li na vlastním ledě už počtvrté, nicméně z těchto zápasů dokázali vytěžit pouhé dva body. A zdá se, že fanouškům třebíčského týmu s nimi pomalu začíná docházet trpělivost. V pondělí se jich na stadionu nesešla ani tisícovka.

„Asi se není čemu divit,“ uznal trenér. „Však jsme taky na tohle téma mluvili v pohovorech s hráči. Že pokud se takhle chceme doma prezentovat, je docela možné, že budeme velmi brzy hrát před prázdným hledištěm,“ dodal.

Recept? Hrát jako v Přerově

Velkým problémem Třebíče kromě nevyužívání přesilových her je také mizerná koncovka. Hůř je na tom aktuálně co do počtu vstřelených gólů jen Prostějov.

„Jsme málo nebezpeční, protože naše střela není pohotová, je pomalá, nikdo před brankou necloní gólmanovi,“ měl jasno Sobotka. „Všeobecně dáváme hrozně málo důrazných gólů. Tohle musíme změnit.“

Nejlépe už ve středu večer, kdy WSM Liga pokračuje 7. kolem a Horácká Slavia se představí na ledě pražské Slavie. „Pokud budeme hrát jako v sobotu v Přerově, můžeme uspět,“ věřil kouč.