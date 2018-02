Ve slavnostních retro svetrech zdolala Třebíč lídra první ligy

Možná se taky zapojím do dražby, hlásil Vejmelka Po zápase ho chválili spoluhráči i trenér. V brankovišti totiž Karel Vejmelka podal proti českobudějovickému Motoru parádní výkon. To on byl jedním z hlavních strůjců sobotního vítězství Třebíče 2:1. „Věděli jsme, že můžeme jenom překvapit. Rozhodně jsme ale nechtěli hrát bojácně. A tím jsme možná soupeře překvapili. I díky tomu se nám nakonec povedlo to, co jsme si všichni přáli. Máme tři body,“ radoval se z úspěchu Vejmelka, který si proti Motoru zachytal v letošní prvoligové sezoně úplně poprvé. „Předtím jsem byl v Brně. Ale vím, že pro kluky je lepší, když se hraje proti papírově silnějším týmům. A budějovický hokej nám sedí,“ připomněl, že z dosavadních čtyř soubojů dokázala Horácká Slavia v bitvě s Jihočechy vydolovat 6 bodů. Na utkání se Vejmelka hodně těšil. Především na atmosféru slavnostního prvoligového duelu, a také na povedené retro svetry. „Měl jsem zvláštní pocit. Nestává se často, aby měl člověk šanci zahrát si v takovémto dresu a zavzpomínat na začátky klubu,“ svěřil se. Svetr se mu líbil dokonce natolik, že by si ho rád nechal. „Ptal jsem se na to, ale vím, že všechny půjdou do dražby a ta bude pro dobrou věc. Možná ale popřemýšlím, že bych se taky zapojil a něco přihodil,“ hlásil s úsměvem třebíčský gólman.