Zatím se daří. O to je vše jednodušší, říká třebíčský bek Szathmáry

Šestnáct zápasů, šestnáct bodů. Parádní bilancí v dresu prvoligových třebíčských hokejistů se zatím může pochlubit obránce Šimon Szathmáry.

„Bylo by blbé, kdybych si stěžoval,“ usmívá se třiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu, který si zatím nejlepší své vystoupení schoval na pondělí. V domácím utkání proti Litoměřicím (výhra 6:3) se blýskl jedním gólem a třemi asistencemi.

Čtyři kanadské body v jednom utkání, to je hodně dobrá vizitka i pro hokejového útočníka, natož pro obránce. Jaký byl pondělní zápas z vašeho pohledu?

Musím říct, že se nám povedly přesilovky. My jsme vlastně i díky tomu ten zápas vyhráli. A právě tam jsem nahnal nějaké ty body. Takže asi tak.

Po šestnácti utkáních v dresu Horácké Slavie máte na svém kontě šestnáct bodů (celkově 21 bodů v 27 utkáních). Čím si vysvětlujete, že vám to v Třebíči takhle „lepí“?

Myslím si, že je to hlavně tím, že jsme si sedli s klukama. Každý máme svoji roli a myslím si, že ty přesilovky nám opravdu jdou. Myslím, že nejvíc bodů děláme právě v nich. A zaplaťpánbůh, že se nám daří. I díky tomu jsme pár zápasů takhle vyhráli.

Dá se říct, že ve 23 letech je to zatím nejlepší sezona v kariéře?

Myslím, že určitě. Bodově je to samozřejmě nejlepší sezona. Ale musím říct, že je rozdíl dělat body, když se týmu daří a když ne. Je to hrozně znát. Nám se zatím daří a o to je vše jednodušší.

Kanadské body jste sbíral také v minulém ročníku, jenže… V Kadani vám na konto přiskočilo i hrozivých -28 v plus/minus statistice. Jak to obránce vnímá?

Víte co, minulá sezona byla celkově špatná, vůbec se nepovedla. My jsme vlastně nebyli ani konkurenceschopní. Bohužel nám tam ty minusy napadaly. Nevím, co k tomu říct. Góly jsme dostávali, skoro žádné nedávali... Takže vše špatně.

V Kadani jste začal i aktuální ročník, pak jste ale přešel do Třebíče. A vypadá to, že šlo o dobrou volbu. A to asi nejen proto, že jste se na Vysočinu vrátil.

Jo, já jsem určitě rád, že jsem tady. Zatím všechno super klape, daří se nám to. Nějaké zápasy jsme vyhráli. Doufám, že uděláme play off. Na Vysočině jsem taky rád, ale o to mi ani tolik nešlo. Prostě potřeboval jsem už nějakou změnu, tohle se naskytlo a jsem za to rád.

Třebíč spolupracuje s extraligovým Brnem. Když se teď daří, nesondoval jste, jestli je možnost zahrát si nejvyšší soutěž?

Kdyby se něco takového naskytlo, byl bych samozřejmě rád. Ale není to na mně. Zatím jsem v Třebíči, a až něco takového nastane, budeme to řešit. Ale zatím to opravdu není žádné téma.