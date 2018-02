Třebíčský kapitán Dolníček: Čeká nás jednozápasová simulace předkola

„Samozřejmě nejsme úplně nadšení z toho, že jsme to dotáhli až k tomuto zápasu,“ připouští kapitán Horácké Slavie David Dolníček. „Ty dva body, které jsme potřebovali, jsme měli uhrát mnohem dříve. Ale když se to nestalo, budeme se muset nachystat a urvat to sami.“



Bílým hvězdám mohou pomoct zkušenosti z předchozích sezon, ve kterých do závěrečných kol bojovaly tu o lepší umístění v play-off, tu o vyhnutí se skupině o udržení.

„Prakticky každý rok hrajeme o nějaké umístění,“ všímá si Dolníček. „Loni jsme bojovali o první šestku, v posledním kole s Ústím na Labem. Před tím zase... Pořád je o něco hrát,“ usmívá se.

Na druhou stranu, právě tyto zápasy jsou pro mladé hráče cennou zkušeností. „Je to dobře, zápasy o ničem jsou zbytečné, nikomu nic nepřináší. Mladí aspoň budou mít zkušenosti pro své kariéry,“ je přesvědčen devětatřicetiletý útočník.

Dnešní zápas má své nesporné kouzlo. „Je to taková jednozápasová simulace předkola, které dříve bývalo,“ říká s úsměvem Dolníček. „Možná je to spravedlivé, poslední zápas rozhodne.“

Pro oba týmy je účast ve vyřazovací části velkou motivací. „Play-off je vždy takový milník. Hlavně pro týmy, které nemají postupové ambice,“ uvědomuje si Dolníček. „Chtěli bychom play-off uhrát pro lidi, naše fanoušky, aby mohli přijít ještě na nějaký kvalitní hokej i v březnu.“

Nikdo nepochybuje o tom, že dnešní rozhodující duel bude mít parádní atmosféru. „Samozřejmě, to je pro nás asi jediné pozitivum toho zápasu, když jsme si to takhle nachystali. Vypadá to, že přijde hodně lidí a bude dobrá atmosféra,“ tuší Dolníček. „Ale opakuji: určitě jsme to chtěli hrát dřív než v posledním zápase. Jenže poslední venkovní zápasy od nás byly špatné.“

To potvrdila i středa a duel ve Frýdku-Místku, v němž Horácká Slavia prohrála 4:5. „V závěru jsme měli tlak,“ lituje Dolníček nevyužitých příležitostí vyrovnat.

„Ale tam se to neprohrálo v poslední třetině. Rozhodla první, kterou jsme nezvládli,“ připomíná úvodní dvacetiminutovku, po níž svěřenci kouče Martina Sobotky prohrávali už 0:4! „Potom jsme to honili, honili, ale nedohonili.“

Ve finiši letošní sezony se Třebíč může spolehnout na parádní výsledky v domácím prostředí. Od konce října před vlastními fanoušky bílé hvězdy nebodovaly pouze v jednom ze šestnácti po sobě jdoucích zápasů. „Máme za sebou celkem úspěšnou domácí sérii,“ těší Dolníčka.

Jenže... Vsetín dokáže z ledu soupeřů odvážet důležité bodové zisky. „Hrají letos velmi dobrý nátlakový hokej. A nerozlišují, jestli doma, nebo venku,“ varuje Dolníček. „Třikrát jsme s nimi se štěstím vyhráli. Uvidíme, jestli se to povede i počtvrté,“ nechává vše otevřené.

Dá se z předchozích vzájemných bitev vycházet? „Myslím si, že ne. Historie nehraje takovou roli,“ míní Dolníček. „Prostě nás čeká další zápas, který začíná od nuly. A my ho musíme zvládnout.“

Kapitána trápily zdravotní problémy. Teď už se cítí lépe

Podobně jako v celé sezoně bude Třebíč spoléhat na pomoc svých ostřílených borců. Kanadské bodování klubu ovládli dva „starci“ – osmatřicetiletý Roman Erat (46 zápasů 6+30) a ještě o rok starší David Dolníček (49 zápasů 10+19).

„Když si odmyslím poslední čtvrtinu, která je z mé strany mizerná, tak to celkem šlo. Na to, kolik mi je,“ usmívá se Dolníček. „Ke konci jsem měl nějaké zdravotní problémy, které se na mých výkonech podepsaly. Bohužel, tak to v hokeji je,“ připomíná období šesti zápasů bez jediného bodu.

„Ale teď se začínám cítit trošku lépe. Tak snad to na poslední zápas vyjde,“ přeje si