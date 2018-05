Přestupy last minute mění NHL. Ovlivní i český tým na šampionátu?

„Nikdy neodmítl reprezentovat. Tehdy ale nevěděl, jestli může týmu pomoct,“ zavzpomíná reprezentační kouč Josef Jandač.

Svoji tehdejší desátou účast na mistrovství světa by zkušený útočník možná nejraději vymazal z paměti. Čechy ve čtvrtfinále smázli Rusové, sám Plekanec se turnajem protrápil, coby centr elitní lajny si nepřipsal jediný bod!

„Tehdy jsme na něj tlačili a přesvědčili ho, aby jel. O to víc mě mrzelo, co se o něm po turnaji namluvilo. Ten kluk nepřispěl body, ale zase bránil a dělal jiné věci,“ vykládá Jandač.

Letos je reálné, že se něco podobného reprezentační stálici nestane. Místo dumání nad pozvánkou na květnový šampionát do Dánska bude mít stále povinnosti v NHL. Ne však v Montrealu – v tradičním klubu, v němž se už čtvrtstoletí marně vyhlíží snové tažení až do finálních bojů o stříbrnou trofej (což také umožňovalo Plekancovi pravidelně jezdit na MS) – ale v Torontu.

„Všechno se seběhlo strašně rychle, ještě jsem o všem neměl ani čas přemýšlet,“ vykládal pětatřicetiletý centr zámořským reportérům. Nejslavnější liga světa ukázala, jak bláznivá může být. Tím spíš, když se blížila pondělní uzávěrka přestupního období.

Gól, tribuna, stěhování

Ještě ve čtvrtek Plekanec pomohl Canadiens gólem k výhře 3:1 nad Rangers. V sobotním mači proti Tampě ho vedení už raději poslalo na tribunu, aby případné zranění nezhatilo jeho výměnu. A v neděli se stal sympaťák, jehož manželkou je zpěvačka Lucie Vondráčková, součástí velké rošády mezi dvěma kanadskými konkurenty.

„Odchod z Montrealu je pro mě těžký, strávil jsem tu patnáct let života. Je to můj domov. Moje děti tu chodí do školy, mluví francouzsky. Francouzština je vlastně jejich první jazyk,“ líčil chlapík, který úctyhodnou porci 981 duelů v NHL zvládl v dresu s obřím céčkem na prsou.

Při pondělní rozpravě s žurnalisty mu sjel pohled na hruď, kde místo loga Canadiens objevil modrý javorový list. „Musím si na to zvyknout, takový je byznys,“ prohodil Plekanec. „Ale těším se na play off.“

I proto Plekanec nemusí tesknit, že v Montrealu nezkompletuje kulatou tisícovku startů. Z podprůměru zamířil k Maple Leafs, kteří se letos řadí k nejlepším v soutěži. A last minute angažování protřelého centra značí, že v play off chtějí doputovat daleko.

„Chce to pár dnů a tréninků, abych si zvykl a cítil se jistěji,“ pravil Plekanec po úterním debutu, v němž Toronto padlo 3:4 po nájezdech s Tampou. Český novic pobyl na ledě necelých 12 minut, čtyři minuty proseděl na trestné lavici a připsal si jeden záporný bod. I to vykresluje, že v Torontu svěří matadorovi roli hokejového nádeníka.

Plekanec není jediný Čech, který v přestupovém šílenství vyměnil dres. Gólman Petr Mrázek v úterý vynuloval bývalé Plekancovy kumpány z Montrealu a připsal si první nulu za Philadelphii. V obraně Washingtonu se uchytil Michal Kempný, jenž v Chicagu strádal. Capitals také získali dalšího beka Jakuba Jeřábka.

Nové dresy pro Čechy: Petr Mrázek v brance Philadelphie, Michal Kempný (zcela vpravo) jako obránce Washingtonu.

Ač hokejové Česko teprve vstřebává zklamání ze čtvrtého fleku na olympiádě, nynější přestupy reprezentantů komplikují stavbu kádru na světový šampionát. Zatímco Češi budou chtít na dalším velkém turnaji utnout šestileté vakuum bez medaile, Plekanec a spol. si mohou v zámoří sezonu protáhnout. Jejich nové týmy play off nemine.