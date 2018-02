Závody ve zbrojení. Jak favorité v zámořské NHL lovili hvězdy

Právě totiž byli vyměněni, v samém závěru přestupového období zámořské soutěže. Mnohdy sklíčenou atmosféru dní, kdy je hráčova budoucnost nejasná, dokonale vystihl český veterán Radim Vrbata, kolem něhož loni kroužila řada zájemců.

„Když jsem se dozvěděl, že zůstávám v Arizoně, s ženou jsme si hluboce oddechli. Nebylo by snadné náhle opustit ji a tři naše děti.“ Legendární Jaromír Jágr si zase před lety po nečekaném přesunu na Floridu povzdechl: „Jsme jako zboží.“

A že letos byly k mání tuze zajímavé kusy. Paul Stastny, syn slovenské ikony Petera Šťastného, dvojnásobný olympijský šampion Rick Nash, kapitán NY Rangers Ryan McDonagh a další hvězdy se na poslední chvíli přesouvají do klubů s nejvyššími ambicemi.

Generální manažeři Bostonu, Tampy či Winnipegu jasně demonstrovali, že chtějí, aby ulicemi jejich města v červnu mašíroval průvod šampionů. Získali skutečná esa, i když někteří obětovali významnou protihodnotu.

Výčet zajímavých jmen budí zdání, že na zisk Stanley Cupu tentokrát vážně pomýšlí vícero klubů než v minulé sezoně, kdy z top hráčů putovali jinam jen Američané Ben Bishop a Kevin Shattenkirk.

Nyní musely švadleny promptně přišívat jmenovky na nové dresy hned několika ostře sledovaným mužům.

Paul Stastny (vpravo) ještě v dresu St. Louis. Ten vyměnil za barvy Winnipegu.

Svůj útok na Stanley Cup umocnila Tampa Bay, největší favorit na zisk stříbrné trofeje. Kvůli příchodu amerického obránce McDonagha a neúnavného všudybyla J.T. Millera klidně roztrhla patrně nejlepší formaci NHL, z níž nechala odejít ruského šikulu Vladislava Naměstnikova. Krom jiného k němu mimochodem přidala i práva na talentovaného českého beka Libora Hájka.

„Nemyslím si, že hrajeme all-in, ale zvýšili jsme naše šance získat pohár,“ hodnotil generální manažer Steve Yzerman pokerovou terminologií.

NHL a přestupy Čísla a zajímavosti 31 hokejistů se v NHL stěhovalo během posledního dne před uzávěrkou přestupů.

se v NHL stěhovalo během posledního dne před uzávěrkou přestupů. 20 zápasů v průměru zbývá týmům do konce základní části. Pak začne boj o Stanley Cup.

Zatímco Tampa Bay posílila hlavně v obraně, jiní sháněli palné zbraně. Kanaďan Nash, bývalý král kanonýrů NHL, má nově střílet vedle českého mistra přihrávky Davida Krejčího v Bostonu. Do rozjetého mužstva míří přímo z Koreje lídr amerického výběru pod pěti kruhy Brian Gionta, Boston ulovil rovněž důrazného Tommyho Wingelse.

Pittsburgh přiživil naději na „threepeat“, tedy třetí ovládnutí zámořské soutěže za sebou, akvizicí kanadského centra Derricka Brassarda, čímž zahojil mezeru ve středu třetí řady. Musel se kvůli němu zřeknout mnohého z pohledu budoucnosti (mj. výběry na draftech), ale úřadující vládce při hájení trůnu musí hrát vabank. V době platových stropů jiná cesta není.

Do hry o Stanley Cup se rázně přihlásil Winnipeg, herně jeden z nejlepších klubů Západní konference, když ulovil Stastného. „Je to šílené. Jsme dva body od play off a přijdeme o hráče takových kvalit,“ zlobil se Brayden Schenn, nyní již bývalý spoluhráč tvořivého Američana ze St. Louis.

Přestupová uzávěrka si zkrátka nevybírá. Kufry si může sbalit prakticky kdokoliv. Odměnou mu však možná bude podobně opojná radost, kterou v neděli prožili Rusové.