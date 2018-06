Trenér Trotz vyměnil šampiony z Washingtonu za newyorské Islanders

Nečekaný odchod po historicky prvním zisku Stanley Cupu v klubové historii Washingtonu pětapadesátiletý kouč blíže nekomentoval. S Capitals se zřejmě rozcházel na dohodě o nové smlouvě a jen pár dní po triumfu v play off se dohodl s konkurencí.

Nový klubový prezident Islanders Lou Lamoriello ve čtvrtek před blížícím se draftem v Dallasu zveřejnil dohodnu s Trotzem, který se měl New Yorku upsat na pět let. Fanoušci Ostrovanů jsou ve velkém očekávání. Klub se totiž snaží udržet klíčového útočníka Johna Tavarese, jenž se 1. července může stát nechráněným volným hráčem. Podpis zkušeného a v lize hodně respektovaného trenéra je jedním z faktorů, který by kanadskou hvězdu mohl udržet v New Yorku.

Trotz, jenž v historickém žebříčku NHL drží pátou příčku v počtu výher (762) a v sezonách 2015/16 a 2016/17 s Capitals obhájil Prezidentovu trofej pro nejlepší klub základní části, se za posledních 40 let stal teprve pátým trenérem, který po zisku stříbrného poháru v následující sezoně zamířil ke konkurenci.

Do Washingtonu kouč narozený ve Winnipegu přišel před čtyřmi lety, předtím strávil 15 sezon v Nashvillu. Angažmá u Islanders, kde střídá nedávno odvolaného Dougha Weighta, tak bude jeho třetím klubem.