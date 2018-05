MS V HOKEJI

Sparta, kde trénuje, už měla po sezoně, a tak nadšeně souhlasil. Jenže Petr Jaroš, dosavadní brankářský „učitel“ u národního týmu, se ze zdravotních patálií nevykurýroval, a tak to Přikryl dotáhl až na světový šampionát.

„Je to odlišná práce než v klubu. Tam můžete měnit styl brankáře, pracovat na jeho chybách, což na turnaji nelze. Tady jim musíte pomoci, aby se cítili komfortně, ale nemůžete je předělávat. Jen se snažíte styl učesat,“ říká Přikryl.

Roky má v hokeji přezdívku Bingo, v lize býval spolehlivou dvojkou a třeba Petru Břízovi, dnes svému šéfovi ze Sparty, kryl záda při titulech 2000 a 2002. „Teď se snažím přizpůsobit klukům. Vím, jak jim pomoct, na čem pracovat.“

Česko - Francie Sledujte od 16.15 online.

Není to přitom tak dlouho, co brankářští trenéři z mnohých klubů vymizeli. Bývali u mládeže, jenže pak zřejmě i kvůli financím – jich ubylo. Až v poslední dekádě přichází „renesance“, na což zareagovala i reprezentace. V té je kouč gólmanů od roku 2014, kdy si Vladimír Růžička k sobě vzal Martina Pruska. „Brankář potřebuje servis, potřebuje speciální druh tréninku a taky potřebuje někoho, s kým si může o těch situacích popovídat a který chápe jeho hru,“ líčí Přikryl.

Zatím se trenéři na šampionátu drží plánu, že se gólmani střídají, byť jedničkou zůstává Pavel Francouz a dvojkou David Rittich. „Je důležité, aby věděli, kdo je jednička a kdo dvojka. Pak by v bráně dostali blbý gól a začali by přemýšlet, jestli budou chytat dál,“ vysvětluje Přikryl. „A že se pořád točí? V turnaji máme hodně dvojzápasů a pro gólmana by bylo náročné chytat i druhý den. On je po zápase vyhecovaný, hůře usíná, hůř regeneruje.“

Brankář Pavel Francouz se natahuje po běloruské střele.

Francouz i Rittich jsou rozdílné typy. Ten první na ledě klidnější, ten druhý impulzivnější. Liší se i ve svých stylech. „Viděli jste proti Švýcarům, že penalty jsou velká Pavlova přednost. Neříkám, že by je David neuměl, ale Pavel v nich vyniká. Má hodně přečtené týmy z Evropy, zatímco David zase ty, kde je víc hráčů z NHL. Na to jsme vsadili,“ popisuje Přikryl.

Znamená to, že by Francouz nastoupil místo Ritticha na penaltový rozstřel, pokud by k němu v Rittichově zápase došlo? „Je to spekulace, ale aspoň bychom o tom uvažovali.“

Rittich pro změnu v Kodani ukázal, jak skvělý je ve hře s holí. Vzpomeňte, jak rychle přenesl hru na útočnou modrou před gólem na 1:1 proti Rusku. Měl na brance velký podíl a Přikryl jásal, protože jde o taktický záměr. „Chtěli jsme, aby gólmani rychle otáčeli hru na druhou modrou, abychom střední pásmo přecházeli co nejrychleji. Bekům, když jsou pod tlakem, to pomůže.“

Brankář David Rittich odolává snaze ruského útočníka Pavla Dacjuka.

Zároveň není Přikryl zaslepeným optimistou, který by přehlížel chyby. Před pátečním mačem s Běloruskem tým inkasoval dvanáct branek ve čtyřech zápasech, což je nejvíc z elitních mužstev. Vliv na to má těžší rozlosování, ale... „Když budu malinko kritičtější, tak jsme si vědomi, že těch gólů dostáváme hodně. Ale půjdeme krok po kroku, abychom v tom nejdůležitějším zápase nedostali žádný.“