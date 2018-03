Vítkovický kouč: Mrzí mě, že se neprosadili klíčoví ofenzivní hráči

Nedělní čtvrté střetnutí čtvrtfinálové série v Brně bylo pro vítkovické hokejisty poslední v sezoně. Porážka 1:3 znamenala ztrátu série poměrem 0:4 na zápasy.

„O některých věcech člověk přemýšlí už během série. Musím přiznat, že je to ještě hodně čerstvé. Ale v krátkosti: příčina, proč jsme my nebyli tím úspěšnějším týmem, se dá shrnout v několika bodech. Prvním je především veliká zkušenost Komety a jejích hráčů,“ uznal vítkovický trenér Jakub Petr. „Jako by pro ni loňské play off skončilo a okamžitě začalo to letošní. A stejně jako Kometa prošla loňskými sériemi, tak suverénně si poradila i s námi,“ připomněl Petr, že Vítkovice vypadly s obhájci titulu.

Zkušené hráče ale přece mají Vítkovice v týmu také.

Jestli dobře počítám, tak jsme dali v celé sérii jen tři góly ve hře pět na pět a z toho jeden byl hodně šťastné nahození z půlky kluziště. To je to, co mě jako trenéra a i jako manažera do další sezony trápí nejvíc. To, že se naši klíčoví ofenzivní hráči nedokázali prosadit.

Jak si to vysvětlujete?

Nebude to asi náhoda, protože když shrnu naše vzájemné zápasy s Kometou v základní části, doma jsme jim nedali ani jeden gól, v Brně jsme skórovali v prvním utkání jednou, jen ve druhém se nám podařilo vyhrát a dali jsme tři branky. Takže ofenziva, včetně přesilových her, je tím, v čem jsme se Kometě nedokázali přiblížit. Naopak jejich ofenzivní síla a celkově zkušenost a vyzrálost byly ty klíče, které vedly k vítězství Komety.

Co s tím?

Pro mě je to zkušenost, že mužstvo hrálo kompaktně. A je nyní na nás, jak udělat další krok do dalších sezon. Pokusit se týmům, jako je Kometa, vyrovnat.

Jak? Máte plán?

Sám vnitřně trenérsky se snažím, a je to práce nás všech, najít cestu, jak být dál úspěšnější. I pro hráče je to těžké, nejen v hokeji, předvést v nejklíčovějších částech sezony to nejlepší. To jsou pak top hráči, kteří si dokážou pohodu a úspěch přenést i do klíčových zápasů, a v tom nás Kometa předčila.

Budete tedy posilovat?

Pokud budeme chtít doplnit, tak tam, kde nás to nejvíce trápilo. Samozřejmě každý chce mít mužstvo složené co nejdříve, zveřejňovat však něco před 30. dubnem nelze. Můžu ale říct, že určitě nepůjdeme cestou dramatických nákupů.

Gólmana Patrika Bartošáka udržíte?

Nějaké nabídky proběhly, ale ani já nevím, jakým směrem to půjde.

Bartošák mluvil po vypadnutí ve čtvrtfinále o ostudě. Vidíte to taky tak?

S výjimkou třetího zápasu byla všechna utkání na krev a rozhodoval jeden gól. Těžko mluvit o ostudě. Ale prohrát 0:4 je zklamání. Po prohře je jednoduché nadávat a kopat kolem sebe, být naštvaný. Ale my bychom neměli být. Nechceme se chlácholit, ale zaznamenali jsme posun vůči předchozí sezoně. Hráčům jsem v kabině po vyřazení řekl, že jim děkuji a že ne vše v sezoně bylo špatně. A ať si zapamatují ten moment, kdy si podáme se soupeřem ruce, jdeme z ledu a vidíme bouřící arénu a oslavující soupeře. Ať udělají vše pro to, abychom to byli příště my, kdo si tyhle momenty bude užívat.