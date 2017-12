Na marody potřeboval trenér Jandač tahák. A věří, že Erat bude tahoun

Jandačovi za poslední desítky hodin doputovalo celkem šest omluvenek (Nakládal, Červenka, Gulaš, Klepiš, Kousal, Filippi). Tedy veskrze od hokejistů, kteří mohou reálně uvažovat o účasti na únorových olympijských hrách.

„Rozhodně se jim nominace na olympiádu nezavřela tím, že neabsolvují žádný turnaj. Jen budu muset dát na instinkt, že kluci jsou odzkoušení, mají něco odehráno,“ pověděl Jandač, který v pondělí odpoledne uvítal (zdravé) reprezentanty v pražské O2 Areně.

S žurnalisty spíš než o hokejistech, s nimiž se pozdravil v kabině, však mluvil o těch, kteří absentovali. „Je jich tolik, že jsem si měl vzít tahák,“ přiznal reprezentační kouč. A marodi nejsou jediná komplikace...

Začněme u zraněných hráčů. Proč chybí obránce Jakub Nakládal?

Ještě čekám na zprávu, ale volal mi už někdy v pátek nebo sobotu, že má v nártu zlomenou kůstku. Zároveň si myslel, že by to bylo do hry. Nastoupil v neděli i proti Ufě s tím, že když to půjde, přijede i sem. Po zápase mi volal, že do toho dostal znovu pukem, takže musel na vyšetření a rezonanci, která ukáže víc. Je tam podezření, že by musel na operaci, to by byla komplikace.

A co Roman Červenka, který absentoval kvůli bolavému ramenu už na minulém srazu?

Teď má natržený mezižeberní sval. Nemělo by to být vážné, ale při rotačních pohybech je to problém. Už na začátku sezony měl rameno, může to být souběh. Neměl to úplně doléčené, proto jsme se domluvili, že ho nebudu brát na Karjalu a vezmu v prosinci, ale dopadlo to takhle. To samé Hanzl (náhradník, o němž Jandač uvažoval - pozn. aut.), nejdříve měl problémy se srdcem a teď má vazy v koleni, což je na pět až šest týdnů.

Co ostatní?

Kousal je zraněný. Birner (další náhradník) onemocněl. Milan Gulaš odstoupil ze zápasu. Klepiš je nemocný. Dneska ráno volal Filippi, že má stále problémy se zády a nejspíš ho čeká operace.

Improvizace je asi dovednost, kterou nyní řádně procvičujete, že?

Od toho jsem tady. Některé kluky jsme chtěli vidět, teď se to trošku změnilo. Oslovili jsme zpátky kluky, kterým jsme chtěli dát volno. Týká se to Lukáš Radila nebo Honzy Kováře. Ráno mi zase volal Sekáč, který říkal, že je možné, že přiletí dneska (v pondělí), že ho trenér vyndal ze sestavy, ale potom mi volal znovu, že se někdo zranil na rozbruslení a že musí na zápas, i když neví, jestli bude hrát. Chtěl jsem, aby kluci, kteří v KHL hrají dneska, aby nehráli ve středu.

V jakém složení reprezentanti trénovali Obrana

Jordán - Kundrátek

Kolář - Moravčík

Doudera - Němec

Šulák - Michálek Útok

Růžička - Holík - Erat

Vondrka - Koukal - Indrák

Kubalík - Mertl - Řepík

Zohorna - Lev - Nestrašil

Kolik jste už roztrhal papírků s plánovanou sestavou?

Pořád se to měnilo. Jak mi kluci volali, měnil jsem si to. Lámali jsme si hlavu a už jsem to musel zabrzdit, hlavně (asistenta) Vencu Prospala, který mi nosil A, B, C varianty. „Hele, v klidu vydechni. Ono něco přijde a ono přišlo.“

Chybějí také legionáři, kteří si ještě v pondělí plnili klubové povinnosti v KHL. Je to velká potíž?

Je to další komplikace, která vznikla kvůli KHL. Všichni víme, jak to je. Nechci to moc rozebírat. Faktem je, že ještě dnes někteří nominovaní hráči hrají, kluby je neuvolnily. Pokud by hráči šli proti klubům, hrozilo by vypovězení smlouvy a nechtěli jsme jít kvůli klukům do konfliktu. Využili jsme domácího prostředí, pozvali jsme více pětek, ale když se kumulovaly omluvenky, potřebovali jsme někoho do tréninku, abychom trénovali ve 20 lidech. Proto jsme si vzali kluky z Plzně (brankář Svoboda, Moravčík, Indrák, Stach - pozn. aut.) jako sparing. A ze sparingu se může stát účast na turnaji.

Ve středu rozehrajete v Praze turnaj proti Finům. Budete mít k dispozici kompletní tým už na úterním tréninku?

Logisticky je to vyřešené, ale hráči z KHL na tréninku zítra nebudou. Nejdřív někdy v 8.40 přilétá Vitásek, tuším. A nejpozději Radil s Poláškem – okolo 15. 16. hodiny. Uvažovali jsme, že bychom posunuli trénink, abychom kluky z letadla dostali na led, aby to trošku vyjezdili. Ale protože jsou přílety různé, nechali jsme jim volno na odpočinek a pokud by to nebylo vyloženě nutné, ve středu by nenastoupili, letěli by s námi na turnaj tam. Jsem ale zase domluvený s Lukášem Radilem, který by odehrál středeční zápas a pokud by se nic nestalo, nechal bych ho doma.

Nebylo by jednodušší nechat hokejisty z KHL v Rusku, kde odehrajete zbytek turnaje?

To ne. Nevím, jak by to měli s tréninkem a za druhé - do toho Ruska letíme až ve čtvrtek. Chci je mít tady.

Nebudou mít hokejisté, kteří nyní absentují, nevýhodu při skládání olympijské soupisky?

Vrata jim nezavřu. První utkání na turnaji hrajeme 15. února byť ne proti nejsilnějšímu soupeři, ale je to pořád olympiáda, emoce, prostředí a všechno kolem. Věřím, že kluci, co mají něco odehráno, nebudou vykulení a vyjevení a podají koncentrovaný výkon. Budu také koukat na zdravotní stav. Může se stát, že 15. ledna bude uzávěrka nominace a hráč nebude úplně stoprocentní. Může se stát, že se kluci doléčí a vezmeme zraněného kluka a když nebude fit, máme možnost výměny. Takhle to bylo na Světovém poháru, kde to takhle udělali Kanaďani a Američané.

Naopak ve výběru nechybí zkušení borci z extraligy jako sparťan Zbyněk Michálek nebo Ondřej Němec s Martinem Eratem z Komety.

Jo, chceme je vidět. Kluci mají výkonnost v lize, patří k naším nejlepším hráčům. Dávám jim turnaj, s některými jsem byl domluvený, že jim ho dám, aby nahodili mezinárodní tempo. Je to jiná rychlost, jiný level. Nahodí motory a my budeme mít širší pole výběru pro nominaci.

Říká se, že roli lídra na olympiádě měl plnit Martin Erat. Co vy na to?

Jo, jsme domluvení. Nechtěl bych, aby to vyznělo, že to bude stěžejní a klíčový hráč. Věřím ale, že bude tahoun a lídr týmu, a to nemusí být úplně stěžejní a nejlepší hráč. Nechci, aby to bylo na jednom klukovi. Každopádně bude mít výraznější roli v přesilovkách.