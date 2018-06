Jaký je Říha? Bouřlivák, z něhož má každý respekt, říkají svěřenci

Nejvýraznější tuzemskou stopu zanechal Říha na střídačce Pardubic. V polovině 90. let začal s obrodou skomírajícího klubu, z něhož po přelomu tisíciletí udělal pravidelného kandidáta na mistrovský titul. Do Dynama se posléze několikrát vrátil.



„Pro mě trenér číslo jedna. Jako mladému mi dal hodně příležitostí, věřil mi,“ vzpomíná nyní již bývalý obránce Aleš Píša, dvojnásobný extraligový šampion.

S mladými neměl ostatně Říha problém ani později, v dobách, kdy se jeho kádr pyšnil o poznání kvalitnějšími hokejisty. Zářným příkladem budiž lajna pardubických „hříbat“ ve složení Petr Koukal - Jan Kolář - Petr Průcha.

„Ambice mužstva tehdy byly hodně vysoko, ale naše lajna do něj i tak zapadla. Vždyť co by se mnou bylo, kdyby nás tehdy nenechal hrát s klukama za áčko?“ zamýšlí se Petr Koukal, hradecký forvard a mistr světa z roku 2010.

„U něj vždycky platilo, že kdo na to má, dostane šanci. Bez ohledu na věk,“ potvrzuje olympionik Lukáš Radil, jehož potkal Říha na východě Čech během posledních štací v letech 2013 a 2014.



Mladí hráči ale nedostanou pod přísným trenérem šanci zadarmo. Kdo chce být součástí mužstva, musí dodržovat nastolený režim. „Byl vždycky tvrdý, ale férový. Uměl si zjednat pořádek díky respektu. To byl jeho styl trénování,“ ohlíží se Petr Průcha, který Říhu zažil jak v Pardubicích, tak v ruském Petrohradu.

„Pokaždé měl s týmem výsledky. I když srovnávat působení v klubu s reprezentačním angažmá se nedá. Těžko hádat, ale podle mě to může fungovat,“ myslí si Průcha.

„Když ho srovnám s ostatními trenéry, hráči z něj mají obrovský respekt. Všichni dodržují jeho systém a nikdo nic nevypustí,“ hledá Říhův recept na úspěch Radil.

„Navíc dokázal strhnout celé mužstvo tím, jak to prožíval. To nás s ním tehdy jako hráče spojovalo,“ vzpomíná Ladislav Lubina, který působil pod Říhou už coby matador mužstva.

Právě emoce jsou často zmiňovaným prvkem v práci nového reprezentačního trenéra. Výroky sudích ho často dokázaly rozpálit doběla.

„Byl vždycky hodně impulzivní. Pokřikování na rozhodčí teď asi bude muset trochu omezit,“ směje se Koukal. „Ale na takové úrovni nebude na tolik výlevů prostor,“ podotýká Lubina, který se už sám věnuje trenérskému řemeslu.

Ostatně i sám Říha zmínil, že se v nové pozici bude chovat jinak. Mnozí fanoušci by si ale jistě přáli opak. Vždyť právě kombinace zápalu a zkušeností vyždímala z hráčů od Karlových Varů po Omsk maximum.

„Má pořád stejnou vlečku a po té si jede,“ ujišťuje Píša o zachování vítězných metodik.