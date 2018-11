Pomohly nám rychlé góly, nezastíral třinecký útočník Adamský

Pomohly vám dva rychlé a nakonec vítězné góly Wereka v přesilovce hned v první třetině?

Pomohly. To zápas rozhodlo, i když pak nás trochu tlačili. Mají opravdu výborné mužstvo. Jsem rád, že jsme jejich sérii ukončili a tři body zůstaly doma.

Bylo těžké těsné vedení ubránit?

Bylo. Soupeř není žádný outsider ligy. Bylo to s nimi hodně těžké až do konce.

Všechny tři góly dali hosté v podstatě sami. Při vašem prvním se puk do branky odrazil od gólmana, druhý si dal Rohan vlastní.

Jo, dali, ale my jsme rádi, že se k nám trochu přiklonilo štěstíčko, které nám chybělo na začátku sezony. Dneska nám pomohl i jejich vlastní gól.

Co jste říkali na obě Werekovy trefy?

Ukázal, že každá střela se může chytnout. Vše cpe do brány a padá mu to tam, což je jen dobře.

Za osm zápasů, co je v Třinci už dal šest gólů.

Přeji mu, aby se mu dařilo. Když budou ty jeho góly vítězné jako dnes, tak nám pomohou ke třem bodům.

Změnili jste něco ve vaši hře, protože do minulých zápasů jste vždy dobře vstoupili a vedli?

Nezměnili. Je to tou hrou, kterou jsme předváděli. Ale je to blbé klišé, že jsme předtím neměli to štěstí, že jsme bušili, bušili a nakonec prohráli. Dneska už se nám to vyplácí a začíná nám to tam konečně padat.

Co jste říkal tomu, že trenéři posadili útočníky Bukartse a Růžičku, kteří se trápili?

To může potkat každého, potkalo to mě i Jirku Polanského. V Olomouci jejich lajna dala čtyři góly. Máme natolik zkušený mančaft, že je můžeme zastoupit. Nedělal bych z toho žádnou tragédii. Sedli si a další zápas už zase mohou hrát třeba dvacet pět minut.

Podáváte solidní výkony. Nečekal jste, že byste mohl dostat pozvánku do reprezentace, když trenér Říha pozval několik zkušených hráčů?

Asi je čas, abych oznámil, že jsem dnešním dnem ukončil reprezentační kariéru (směje se). Takže pane Říha, nepočítejte se mnou. Už to nechám mladším. Děkuji za to, ale už nepojedu. Bohužel.

Přitom jste nejrychlejší hráč extraligy.

Ještě to tam držím, ještě mě nikdo nepřekonal (směje se). Ale moje reprezentační kariéra byla dnes ukončena.