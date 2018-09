Třinec zatím točí brankáře. Bereme to sportovně, říká Hamerlík

„Na ta střídání se musíte zeptat trenéra... To je na něm,“ řekl Peter Hamerlík po nedělní prohře s Olomoucí 2:3. „Většinou střídání bývá tím, že je potřeba dát mužstvu nějaký impulz. Šimon ve Zlíně chytal dobře. Oba to bereme sportovně. Asi je známý fakt, že jsme dobří kamarádi, takže se podporujeme.“

Co změnám brankářů říká asistent trenéra Jiří Raszka? „Souvisí to se vším. V přípravě jsme dostávali méně branek, ale hokej je hra celého týmu.“

Třinecký brankář Šimon Hrubec

Raszka odmítá, že by mužstvo mělo problém s tím, že za sebou zatím nemá jasnou brankářskou jedničku, byť jí měl být Šimon Hrubec. „Výkony gólmanů nás rozhodně nesrážejí,“ řekl Jiří Raszka. „Třeba v Lize mistrů nás stálo hodně fyzických i psychických sil, když jsme dotahovali náskok soupeřů.“

Každopádně Ocelářům vstup do extraligy nevyšel. „Představovali jsme si to jinak,“ potvrdil brankář Hamerlík. „Prohráli jsme dva zápasy, i když těsně, ale výkony nebyly ideální. S Olomoucí jsme však hráli lépe než ve Zlíně. Teď je důležité, abychom vyhráli nějaké zápasy, a jestli to bude se mnou, nebo se Šimim, je úplně jedno.“

Oceláře nyní čeká série pěti duelů venku, domů se vrátí až v neděli 7. října, kdy od 15.00 hostí Vítkovice.