Třinečtí hokejisté „vybušili“ z duelu se Zlínem jen jeden bod

„Aby soupeř proměnil všechny nájezdy, nepamatuji,“ posteskl si třinecký brankář Šimon Hrubec. „Je to docela rarita a bohužel jsem u ní byl.“

Ne však sám. Do branky při čtvrtém nájezdu Šlahaře šel druhý třinecký brankář Daneček. „Už jsem jel znovu do branky, když jsem uslyšel, že mám jet zpátky,“ řekl Hrubec. „Nájezdy jsou zapeklité. Škoda, že jsme to neurvali.“

Měli Zlíňané Šimona Hrubce při nájezdech přečteného? „Těžko říct. Při prvním bylo vidět, že mu (Kubišovi) to sjelo. Další dva to udělali pěkně,“ řekl Hrubec.

Zlínský gólman Jakub Sedláček podotkl, že penalty jsou loterie. „To je sice fráze, ale v Brně jsme nedali ani jednu z pěti, ale teď to kluci zvládli.“ Sedláčkovi pomohla i tyč při nájezdu Ondřeje Kovařčíka. „To byla škoda,“ řekl třinecký útočník. „Mohl jsem vyrovnat a utkání mohlo dopadnout jinak. Stačilo už jen trefit prázdnou branku, protože gólman ležel. Ale už je to pryč.“

Oba brankáři byli 65 minut výborní. Vyráželi puky, chytali je do lapaček, nepustili žádnou dorážku. „Dlouho jsme se snažili vyrovnat, což se naštěstí povedlo. A prodloužení bylo úžasné, krásné, útoky se střídaly na obou stranách,“ pochvaloval si Hrubec.

Třinečtí 47 minut marně dobývali branku, než ji objel Werek a zasunul puk k levé tyči. Další šance ale zahazovali. Neuspěl ani Růžička, který ve 27. minutě promarnil trestné střílení.

„Nevěděl jsem, co udělá, už si ho moc nepamatuji, protože jsem tady nebyl. Prostě mi puk střelil do betonů. Snažil jsem se to ustát a vychytat, což se povedlo,“ uvedl Jakub Sedláček. Leč v penaltovém rozstřelu ho Růžička překonal bekhendem pod horní tyč. „Dříve jsem se pohnul a on toho využil,“ dodal zlínský brankář.

Zlínští znovu ukázali, že umějí na Třinec hrát, že výborně brání. „Hráli ten malý box před bránou, bylo tam strašně hodně lidí a my se to snažili nějak rozhýbat podél modrých čar a podél mantinelů. Ale bohužel,“ povzdechl si Ondřej Kovařčík.

Třineckého trenéra Václava Varaďu mrzely tři nevyužité přesilovky v první třetině. „Tím jsme si zápas malinko zkomplikovali. Zlín to po šťastné teči u svého gólu zavřel. Vybušili jsme jen bod, ale hráči odvedli maximum.“