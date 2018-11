Hokejisté Třince se po sérii výher dotáhli na špici extraligy

Ba co víc... Oceláři se v případě výhry mohou bodově dotáhnout na první Liberec.

„Na začátku sezony jsem říkal, i když se nám nedařilo, že to zlomíme,“ usmál se třinecký útočník Martin Adamský. „A šli jsme si za tím, i když se nám nedařilo. Byly zápasy, v nichž jsme byli lepší, ale vyhrál soupeř. Nedívali jsme se na to a makali dál. Týmu jsem věřil, protože jsem věděl, že kvalita v něm prostě je.“

Podle Adamského je nyní důležité, že byť někdy Třinečtí nejsou lepší než soupeř, tak bodují. „A to se nám zpočátku nedařilo,“ dodal.

Oceláři v tuto chvíli drží sérii pěti výher za sebou. „Člověk si uvědomuje, že vyhrává, ale díváme se jen na to nejbližší utkání. Dobře víme, že jsme na začátku prohrávali a teď se to snažíme dohnat. V tom musíme pokračovat,“ řekl Tomáš Marcinko, útočník Třince.

Třinecké mužstvo na rozdíl od startu sezony dokáže protivníka přetlačit i ve vyrovnaných duelech. Co se změnilo?

„Něco zjevně ano,“ připustil Marcinko. „Když dostaneme první gól, tak se pokoušíme stav otočit. Ale co přesně se změnilo, těžko říct. Všichni se snažíme vždy podávat stoprocentní výkony a tak tomu bylo i na začátku, ale nelepilo nám to. Vše začíná od jednotlivců a drží nás brankáři. Tak se to nabaluje dále, a když padají góly, přicházejí vítězství.“

Oceláři mají sezonu ve vlnách, kdy střídají delší série zápasů doma a venku. Nyní hrají šest utkání na svém ledě, přičemž čtyři z nich už mají za sebou.

„To je asi jedno, bereme to, jak to je. V NHL to mají také tak,“ uvedl Martin Adamský. „Musíme vyhrávat jak doma, tak venku. Nejde, abychom měli osm utkání ve své hale a dalších osm venku prohráli. Tak to být nemůže.“

Tomáš Marcinko uznává, že třinecký los tohoto ročníku extraligy je zvláštní. „Ale tak to je a my to akceptujeme. Není třeba nad tím přemýšlet. Potřebujeme vyhrávat a neřešíme, zda doma, nebo venku,“ prohlásil Marcinko.

Uznává však, že doma se vždy hraje lépe. „Ale my jsme v těch předchozích zápasech venku potvrdili, že dokážeme uspět i na cizí půdě, a v tom musíme pokračovat.“