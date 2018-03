Krajíček: Musíme hrát naši hru, s níž jsme byli úspěšní v základní části

Góly v úterý padaly jen ve třetí třetině. A oba celky se vystřídaly ve vedení vždy jen krátce. Nejprve domácí 85 vteřin, načež Pardubičtí měli jednobrankový náskok 128 vteřin.

Třinecký kapitán Lukáš Krajíček odmítl, že by měli v hlavách domácí prohru s Pardubicemi 2:6 z předposledního utkání základní části. „To bylo pryč. Bylo to ale ponaučení, protože jsme zjistili, že Pardubičtí jsou schopni dát góly,“ řekl Krajíček. „Určité věci jsme si řekli, podívali se na to a do play off jsme šli pozitivně naladěni.“

Co musíte zlepšit?

Musíme hrát naši hru, s níž jsme byli úspěšní v základní části i Lize mistrů. Hrát na puku, dobře bránit a Šimon (brankář Hrubec) chytat. Play off je rychlé, ale může se natáhnout. Každá chyba vás může stát zápas i sérii.

V čem je největší nebezpečí Pardubic?

Všichni víme, že mají výborné přesilovky. Musíme se tak snažit co nejméně faulovat (v úterý byl poměr vyloučení 5:9 – pozn. red.).

Dá se poučit z loňského play off, kdy jste vypadli s Chomutovem?

Jo, my, co jsme tady byli, víme, jak to bylo hořké. Pamatujeme si to a chceme jít dál.

Mění se v play off nějak role kapitána? Musíte spoluhráče více burcovat?

Nemyslím si. V kabině máme dost lídrů, kluky, co mají tituly, není to o jednom člověku. Každý ví, že musí makat, takže dělám to, co celý rok.

V závěru základní části se Třinci příliš nedařilo. Je to pro vás varování?

Měli jsme nějaká zranění, nějaké nemoci. Věděli jsme, že jsme v šestce. Kolikrát vám ani pauza nepomůže, i když se dáte dohromady zdravotně, protože vypadnete z toho tempa. Trvá zápas dva než si to zase sedne. Ale na to se nemůžeme dívat, všichni musíme fárat.