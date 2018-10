Třinecký Cienciala: Svoje body neřeším. Důležité jsou ty týmové

Vzpomněl jste si na předešlý duel s Pardubicemi, v němž jste tak zazářil?

Před zápasem vůbec, ale jasně, to se nezapomíná. Bral jsem to jako každý další zápas a jsem rád, že jsme ho vyhráli.

Takže jste se na něj nijak zvlášť netěšil?

Těším se na každý zápas. A bylo super, že jsme teď hráli dva zápasy ve dvou dnech. Nemuseli jsme trénovat (usmál se). Pardubice jsme zvládli perfektně, i když start byl takový vlažný. Nakopl nás gól Poldy (Polanského v 10. minutě – pozn. red.). Po něm jsme jim nedali čuchnout.

Dá se říct, že jste se už rozstříleli, když jste nyní Spartě a Pardubicím dali dohromady deset gólů?

Vstup do sezony jsme neměli takový, jaký jsme chtěli, ale už se odpichujeme. Každým zápasem je to lepší. Už hrajeme hokej, jaký bychom si představovali.

Vám osobně se zatím přišli nedaří. Nesvazuje vás, že od fandové od vás čekají body?

Ne, každý zápas si chci užít. Sice to teď moc nelepí, ale jsem rád, že jsme začali vyhrávat. To je nejdůležitější. Góly zase přijdou, stačí se odpíchnout od jednoho, který mi tam spadne. Vůbec se tím nezabývám. Loni jsem měl po devíti zápasech také jeden bod. Neřeším to. Důležité jsou týmové body.

Tudíž se tím netrápíte?

Každý hráč chce být rok od roku lepší, ale já se tím vážně nezatěžuji. Hraji, co umím. Kdybych se tím trápil, bylo by to jen horší a nešlo by mi to tím tuplem. Musím hrát v klidu, pro tým a ostatní přijde.