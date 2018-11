Extraliga není bitkařská, řekl třinecký Marcinko po rvačce na Spartě

Rodila se výhra na Spartě těžce?

Bylo to náročné, výrazně bojovné utkání. Oba týmy měly přesilovky, my v ní dali rozhodující gól. Posunout k vítězství nás mohla už ta výhoda pět na tři, viselo to na vlásku. Mohli jsme být na koni.

Máte sérii osmi vítězství v řadě, oproti startu ligy jde o příjemný obrat, že?

Já se vám přiznám: vůbec tabulku nesleduju. Jen slyším, že se o tom lidi baví. Zní to jako klišé, jenže já opravdu jdu od zápasu k zápasu. Body se sčítají až na konci, teď to nic neřeší.

Ale to, že jste první, víte, ne?

Jo, to se ke mně dostalo.

Na prvním místě se týmy dost točí, vy tam jste po Litvínově, Spartě, Hradci a Liberci. Čím to, že je liga tak vyrovnaná?

To byla i minulý rok. Přijde mi, že to tak je pokaždé. Když vyhrajete dva zápasy, dostanete se výš. Když prohrajete, spadnete na nižší příčky. Pro diváky to je jedině super, pro ně se to hraje.

Drží vás trenéři při zemi?

Nemusí, je tu dost zkušených hráčů, i mladí už něco odehráli. Pomohlo nám loňské play off, z těch zápasů si berete nejvíc zkušeností. Nikdo nechodí na stadion s tím, že jsme včera vyhráli, tak teď budeme namistrovaní. Kdyby jo, tak ho uzemníme. My jsme normální banda chlapů.

Pomáhá vaší formě i to, že máte více času, když jste vypadli z Ligy mistrů?

Těžko říct, hráli jsme ji i loni, nějak jsem to neřešil. Možná máme nějaké dny extra, ale rozhodující to není.

Dostal jste se do hromadné bitky, vyšel jste z ní s 16 trestnými minutami, byl jste překvapený?

Pošťouchali jsme se, pak jsme si šli sednout, to k hokeji patří, nikdo si tam nešel usekat hlavy hokejkou, nic zákeřného. Hokej je přece kontaktní sport, o tom to je. Takže se přiznám, že jsem byl překvapen, ani jsem nevěděl, kdy se vrátím zpět na led. Ale takové je pravidlo, co s tím? Tato liga není bitkařská nebo zákeřná a nikdy nebude. Jsou tu techničtí hráči. Na té trestné lavici mi tak dlouho příjemně nebylo. Dobré vědět do budoucna, že jsou taková pravidla.

Šli jste do zápasu i s vědomím, že Sparta doma čtyřikrát v řadě prohrála?

Vůbec. Jak se začnete zaměřovat na soupeře, tak je to voda na jeho mlýn. Vy se musíte dívat na svoji hru.

Vidíte na vaší hře nějaké nedostatky, co je třeba zlepšit?

Každý aspekt naší hry. Každý jako jednotlivec se musíme zlepšovat a tím se zlepšuje tým jako celek. Není žádná věc, na které nemusíme pracovat.

Třeba proměňování šancí? Ostatně mluvil o tom i trenér Václav Varaďa, že vám chybí lehkost v zakončení.

V útočné fázi jsme aktivní, šance byly, je pravda, že je nedokážeme proměnit. Z toho taky pramenil vyrovnaný stav.