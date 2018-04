Ještě není nic hotovo, varuje třinecký obránce Doudera

„Na naše vedení 3:0 se nesmíme koukat, musíme hrát pořád stejně,“ upozornil Doudera. „Pokusíme se na ně znovu vletět hned od začátku a dorazit je. Hlavně musíme jít i do toho dalšího utkání s pokorou a nemyslet si, že je všechno hotové.“

Ocelářům v dosavadních třech utkáních pomohly výborné začátky, vždy dali do páté minuty gól.

Třinec - Hradec Králové Sledujte od 17.00 online

„Teď doma jsme dali tři góly v úvodních šesti minutách, a to se pak hraje parádně. Úplně jsme Hradec zpražili,“ liboval si Doudera.

Co říká na své tři gólové asistence? „Jo, nahrávky mi docela fungovaly,“ podotkl. „Někdy je to taky o štěstí. Ale ten pondělní zápas sednul kompletně celému týmu. A já takhle vylítnul.“

Milan Doudera ale připustil, že založení útoku Oceláři hodně trénují. „Víme, co chceme hrát, vím, kam si útočníci najíždějí, a vím, co jim vyhovuje. Jsme na sebe zvyklí z tréninku a umíme to přenést do zápasu.“

Do semifinálové série šel Milan Doudera s pořádným šrámem na levém oku a modřinou, jelikož ho v sedmém čtvrtfinálovém duelu s Pardubicemi soupeř zasáhl hokejkou do obličeje. Přesto měly jeho přihrávky „oči“.

„Zpočátku v Hradci to úplně ideální nebylo, ale otok potupně opadl a už to šlo. Teď už mám dobrý výhled. Však jste to viděli,“ smál se Milan Doudera.

Třineckým znovu hodně pomohl čtvrtý útok složený z mladíků Davida Ciencialy a bratrů Ondřeje a Michala Kovařčíkových, jimž lidé v klubu říkají bratři Sedinové.

„Všichni tři hrají super, neskutečně nám pomáhají,“ ocenil Doudera spoluhráče. „Jsou hodně živí a tím, že mají i větší ice time, tak si hodně věří. Jsou silní na puku, pro soupeře je určitě těžké proti nim hrát, mají neskutečnou formu.“