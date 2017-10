Svačina o Lize mistrů: Pro Třinec to je historický postup

Výhrou si Oceláři zajistili postup do osmifinále. Dalšího soupeře jim určí páteční los.

„Je to pro Třinec historický postup mezi nejlepších šestnáct týmů Evropy, což je skvělé,“ řekl útočník Vladimír Svačina. „Třinecko si to zaslouží i za divácky rekord, když poprvé tady v naší hale přišlo na Champions League přes čtyři tisíc diváků.“

To utkání vašemu útoku sedlo.

Nám to sedí už delší dobu. Dneska jsme jenom potvrdili, že nám to jde. Vyhovíme si a myslím, že to bylo vidět. Ale hlavně byl pro nás důležitý postup.

Bylo těžké uspět proti tak rychlému protivníkovi?

Oni se museli přizpůsobit té naší rychlosti. První třetinu jsme měli určitě ze hry více a potom jsme si výsledek pohlídali. Výborný výkon podal Šimi (brankář Hrubec), který měl fantastické zákroky a od toho se vítězství odvíjelo. Hokej není jenom o rychlosti. Sice jim to hezky bruslilo, ale my jsme byli chytřejší.

Jako při vašem prvním gólu, kdy jste střelou z úhlu našel škvíru v brance?

To nebyla škvíra. Gólman byl docela vyjetý z branky, takže jsem střílel za něj, kde bylo místa dost. Nestihl se vrátit k tyčce. Ten gól nás nastartoval. Řekli jsme si, že do nich vletíme, protože přijeli až v den zápasu, což je nepříjemné.

Druhý gól jste přidali v desáté minutě. Oba rychlé góly vám hodně pomohly, že?

Jednoznačně. Věděli jsme, že to asi bude o jednom góle. Tak to bylo i u nich. Tam jsme celé utkání vedli jedna nula, takže jsme tušili, že ani tentokrát moc gólů nepadne. Za stavu 2:0 jsme už všichni věřili, že to nepustíme.



Museli jste ale přežít pět oslabení, tři v první třetině.

To bylo nepříjemné, ale naši kluci hrají v oslabení neskutečně. Stojí to však spoustu sil a ostatní se na led tolik nedostanou, což je možná ještě horší, než když tam jste pořád. Musíme se z toho poučit do dalších zápasům, protože na to, jak kvalitní tým máme a jak dobře bruslíme, bychom nemuseli být tolik vylučovaní.

Pramenily ty fauly z jejich rychlosti, když třikrát jste hákovali?

Bylo to tím, že z naší ligy nejsme moc zvyklí na soupeře, který neodhazuje puky. Jejich beci naznačí, že pošlou kotouč po mantinelu, ale najednou udělají kličku do protipohybu, na což se strašně špatně reaguje, i když jsme o tom věděli.