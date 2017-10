Třinec čeká v Lize mistrů švédský kolotoč. K postupu však stačí bod

Útočník Jiří Polanský odmítl, že by se Oceláři soustředili pouze na zisk bodu. „My ani neumíme hrát tak, abychom výsledek jenom bránili,“ podotkl.

„Nevím, s jakou taktikou soupeř přijede, ale bude to úplně jiné než v neděli,“ připomněl útočník Martin Růžička duel s Chomutovem, který úporně bránil. „Jönköping hraje hokej, má velice kvalitní hráče.“

Další z třineckých útočník Martin Adamský podotkl, že proti takovému protivníkovi ještě nehrál. „Možná v reprezentaci, ale to si nepamatuji, protože se mi z toho vždy točila hlava. Čeká nás pořádná bitva.“

Růžička to potvrzuje: „U nich to byl pořádný kolotoč. Kromě první třetiny, kterou jsme tam odehráli dobře, tak od druhé to už bylo těžké. Akorát Šimon (brankář Hrubec) tam chytal jako bůh a držel nás.“

Podle Adamského jsou Jönköpingští silní především v bruslení. „A drží puky. Nezbavují se jich. Nám se ale proti týmům, které chtějí hrát hokej, hraje lépe než proti těm, co jenom brání.“

Před týdnem Třinec ve Švédsku prohrál 1:2 na nájezdy. Polanského překvapil i potěšil způsob hry protivníků. „Neodhodili jediný puk, hráli konstruktivně. My jsme jim museli pořád chodit do těla, dohrávat každý souboj, jinak bychom se za celé střídání ke kotouči nedostali. Byla to velká škola. V tom je velký přínos Ligy mistrů. Viděli jsme, že pokud vše nebudeme dělat na sto procent, tak neuspějeme.“

Polanský dodal, že v extralize hráči někdy puk odhodí, nebo jim uskočí. „Ale to se Švédy nefungovalo.“ Podle Adamského v extralize podobný soupeř není. „Ale asi jsme je unavili, protože v dalším zápase švédské ligy prohráli 2:6.“

To bylo na ledě Skelleftey, načež ztratili i další venkovní duel s Morou 3:5. Oceláři nebudou unaveni? „Máme kvalitně natrénováno a víme, co je ve hře. Sil máme dost,“ prohlásil Jiří Polanský. „Čtyři měsíce v roce trénujete na suchu, aby přišly zápasy. Jeden za druhým. Na ně se těšíme.“

Takže? „Nemá cenu nijak rozvádět, oč jde. Je to zápas Ligy mistrů. O všechno. Na domácí půdě, před našimi fanoušky. Co by člověk chtěl více,“ řekl Polanský.