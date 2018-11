Werek = šest gólů v osmi duelech: Dělám jen to, co mi říká trenér

Kanadský útočník Ethan Werek dvěma góly během 29 vteřin v přesilovce, když za dvě podražení dostal 2 + 2 minuty Václav Skuhravý, rozhodl o výhře třineckých Ocelářů.

„Je to krásné,“ usmíval se Werek. „Pokud si pamatuji, tak dva góly v jedné přesilovce jsem dal, ale ne tak rychle za sebou. Byly to ale šťastné trefy.“

16. kolo extraligy Zpravodajství z pátečních zápasů

Při prvním gólu trefil pravou tyč, od níž se puk odrazil do brankáře a za čáru. Při druhém jeho ránu gólman Novotný vyrazil a Rohan kotouč srazil do vlastní branky.

„Novas (Novotný) tu střelu vyrazil do mé nohy, a jak jsem chtěl puk odpálit do rohu, svezl se mi po špičce hokejky a trefil jsem se k tyči,“ povzdechl si karlovarský obránce Martin Rohan.

Karlovarští tak v podstatě dali všechny tři góly včerejšího utkání. „Bohužel i takové zápasy jsou. Musíme makat dál, nedá se nic dělat,“ dodal Rohan.

„Jsme rádi, že se k nám tentokrát trochu přiklonilo štěstíčko, které nám chybělo na začátku sezony. Dneska nám pomohl i jejich vlastní gól,“ řekl třinecký útočník Martin Adamský.

Co říká na dva Werekovy góly? „Jen dokazuje, že každá střela se může chytnout. Vše cpe do brány a padá mu to tam, což je jen dobře,“ odpověděl Adamský. „A když budou ty jeho góly i vítězné jako dnes, tak nám pomohu ke třem bodům.“

Zleva třinecký David Musil a Dávid Gríger z Karlových Varů.

Ethan Werek po svém příchodu do Třince nastřílel v osmi zápasech šest gólů. „Dělám jen to, co mi říká trenér,“ usmál se. „Snažím se hrát dobře do obrany a co nejvíce pro tým. Góly jsou skvělé, pomáhají mi zvednout sebevědomí.“

Dodal, že Oceláři hráli velmi dobře v první a druhé třetině. „V té třetí jsme už bránili náskok.“

A proti mužstvu, které předchozích šest zápasů vyhrálo, to nebylo vůbec snadné.

„Jsem rád, že jsme ukončili tu jejich sérii a tři body zůstaly doma,“ řekl Martin Adamský. „Je ale vidět, že Karlovy Vary jsou bruslivé mužstvo. Snažili se do nás jít od prvních minut, co to šlo. Pomohly nám ty dva rychlé góly, to zápas rozhodlo, i když pak nás trochu tlačili.“

Martin Rohan litoval spousty zbytečných faulů. Poměr vyloučení byl 5:8. „Ale od třicáté minuty jsme hráli výborný zápas. Měli jsme i tlak a spoustu šancí stav obrátit. Nejméně bod jsme si mohli odvézt,“ prohlásil Rohan.

Třinečtí trenéři ve druhé polovině druhé třetiny stáhli útočníky Robertse Bukartse a Martina Růžičku, jimž se včera nedařilo. Na ledě se sice znovu objevili ve třetí části hry, ale jen na okamžik.

„Máme čtyři lajny. Někomu to jde v zápase více, někomu méně,“ řekl třinecký asistent trenéra Marek Zadina.

„Nedělal bych z toho žádnou tragédii,“ uvedl Martin Adamský. „Může to potkat každého. Potkalo to mě i Jirku Polanského. V Olomouci jejich lajna dala čtyři góly. Máme natolik zkušený mančaft, že je můžeme zastoupit. Sedli si a v dalším zápas už zase mohou hrát třeba dvacet pět minut.“

Třinec už v neděli od 15 hodin hostí Liberec.