Kolaps trval 98 vteřin. Oceláři se ze tří brněnských úderů neprobrali

„Byl to neskutečný black-out, výpadek,“ povzdechl si třinecký trenér Marek Zadina. „Za stavu nula čtyři se proti Kometě hraje velice těžce.“

Třinecký útočník Martin Růžička uznal, že dvě branky Brna v oslabení rozhodly. „Dohánět takovou ztrátu už bylo složité,“ prohlásil.

Při početní převaze Ocelářů nejprve utekl puk Růžičkovi a bylo to 0:3 a poté Musilovi - 0:4. „Blbě mi u mantinelu skočil a už jsem ho nechytil,“ popsal situaci třinecký útočník. Čtyřicet vteřin nato Nečas obral o kotouč Musila a nájezd proměnil střelou do levého horního rohu Hamerlíkovy branky.

„Viděl jsem hlavně hráče napravo, chtěl jsme mu nahrát, ale Nečas tam měl hokejku,“ povzdechl si David Musil.

Netuší, jestli už někdy zažil hůř odehranou přesilovku. „Ale stává se to. Měli jsme dalších třicet sedm minut na vyrovnání,“ podotkl.

Odmítl, že by nebyli dostatečně koncentrovaní na obranu, když na ledě měli v přesilovce čtyři útočníky a jednoho beka. „V takovém složení většinou přesilovky hrajeme,“ řekl Musil.

Třinecký kouč Václav Varaďa si hned bral oddechový čas. „Trošku nás zdrbal, ale to jsme si zasloužili,“ uvedl David Musil. „Pak jsme zase začali hrát. Ale každý z nás věděl, že musíme zabrat.“ Oceláři snížili na 2:4.

„Po čtvrtém gólu jsme úplně přestali hrát, zbytečně jsme Třinec dostali zpátky do zápasu,“ řekl brněnský obránce Jakub Krejčík.

„Mužstvo to nezabalilo, ukázalo charakter,“ ocenil domácí hráče Marek Zadina. „Kluci začali dřít, ale srovnat se nám nepovedlo, protože proti nám stál i výborný brankář Langhamer.“

Pět minut před koncem to mohlo být 3:4, když Dravecký doklepl do sítě puk, který hostujícímu gólmanovi vypadl. Leč sudí těsně předtím pískal...

„Věřím, že by nás to ještě nakoplo, ale rozhodčí asi puk neviděl, nevím, co se tam přesně stalo, že pískal,“ uvedl David Musil.