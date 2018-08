Hokejisté Třince narazí hned v úvodu Ligy mistrů na špičkové soky

V minulém ročníku chybělo málo, aby Třinečtí prošli do finále. To ztratili s pozdějším vítězem, finským celkem Jyväskylä, až v samostatných nájezdech.

Letos bude úspěchem probít se z nabité skupiny do vyřazovacích bojů. Kromě elitních celků z Finska a Švédska je soupeřem Ocelářů norský mistr Hamar. Dál postoupí první dva celky.

„Těžká skupina to je, těžší než ta minulá. Všechno to budou kvalitní zápasy. Jsem zvědavý, jak se s tím popasujeme,“ podotkl Růžička.

„Naše skupina je snad nejtěžší, jakou jsme mohli mít,“ dodal třinecký brankář Šimon Hrubec, který byl vyhlášený nejužitečnějším hokejistou minulého ročníku Ligy mistrů. „Vždyť Djurgarden má šestnáct švédských titulů, což je nepředstavitelné. Tappara je historicky nejúspěšnější finský klub a už několikrát byla ve finále Ligy mistrů. Ak tomu máme mistry Norska, kteří mají nabouchaný tým všemi hvězdami.“

Měli Třinečtí při losování obrovskou smůlu? „Trochu, ale těším se na to. Můžeme jen překvapit a doufám, že to tak i dopadne,“ odpověděl brankář Hrubec.

Třinečtí trenéři Václav Varaďa, Marek Zadina a Jiří Raszka sledovali soupeře na videu. „Beru jako výhodu, že začínáme doma,“ řekl Marek Zadina. „Čekají nás hodně kvalitní soupeři a především doma bychom měli vyhrávat. Budeme rádi, když nás přijdou lidi podpořit, jak tomu bylo v minulé sezoně.“

Na podporu fanoušků spoléhá rovněž Šimon Hrubec. „Kdyby jich přišlo tolik jako na semifinále s Jyväskylä, bylo by to skvělé. To byla snad nejlepší atmosféra, jakou jsem v Třinci za sedm let, co jsem tady, zažil,“ připomněl Hrubec. „Všechny diváky budeme potřebovat.“

Gólman se těší i na sepjetí s příznivci při výjezdech ven. „To je zážitek. Kontakt mezi námi a fanoušky je bližší, protože jsme spolu v letadle, autobuse. Vážíme si lidí, kteří zaplatí svoje těžce vydělané peníze za to, aby nás podpořili na cizím ledě. A fandí tam celým srdcem.“

Třinečtí nejprve do 9. září odehrají oba duely, doma i venku, s Djurgardenem a Tapparou, načež skupinu uzavřou 9. a 16. října dvojutkáním s Hamarem. To první odehrají doma.

Za účast v Lize mistrů každý klub získá prémii v přepočtu 770 tisíc korun. Jenže ta pokryje tak akorát jednu cestu leteckým speciálem...

Třinečtí hokejisté i vedení klubu si uvědomují, že Champions League je především prestižní záležitost. Ostatně Oceláři v soutěži nevydělali ani loni, kdy prošli až do semifinále.

Ekonomicky se částečně vyplatí jen celkové prvenství v soutěži, za které nejlepší z 32 klubů dostane 365 tisíc eur, což je zhruba devět a půl milionu korun. Vedení Ligy mistrů celkově na odměnách, které týmy získávají za postup do další fáze soutěže, rozdá bezmála dva miliony eur (51,6 milionu korun).