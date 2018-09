Třinec zahazoval šance, na Djurgarden v Lize mistrů tentokrát neměl

Vstup do Ligy mistrů hokejistům Třince vůbec nevyšel. Rozjížděli se ztuha. Bylo na nich víc než na soupeři znát, že je to první mistrovské utkání sezony. „Výsledek pro nás není hezký ani milosrdný,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Herně jsme se po vyrovnané první třetině, i když jsme v ní byli gólově dole, zvedli. Ve druhé jsme měli spoustu příležitostí. Snížili jsme, jenže ve třetí části jsme ohromně chybovali.“

Zatímco Djurgarden hned v první třetině proměnil dvě šance, Třinečtí je zahazovali. A že jich měli. V dobrých pozicích byli Ondřej Kovařčík, Cienciala, Růžička, Hrňa, Bukarts... „Soupeř si v šancích na rozdíl od nás počínal velmi chladnokrevně a proměnil je,“ řekl Varaďa.

„Výsledek je krutý, ale bylo znát, že jsou hokejově asi úplně jinde než my. Šance, které měli, proměnili a podle toho výsledek vypadal,“ prohlásil útočník Martin Adamský.

„Že jsou hokejovější, bylo jasně vidět,“ potvrdil trenér Varaďa. „Třeba když po naší velké chybě to jejich hráč z mezikruží hodil nad lapačku a my stříleli do betonů.“

Třinečtí snížili ve 32. minutě. Dvě vteřiny před koncem jejich čtvrté přesilovky se dostal puk k Adamskému, který střelou z levé strany snížil na 1:2.

Oceláři měli další šance. Jenže Bukarts, nejlepší třinecký střelec v přípravě, zahodil i svou třetí příležitost. Načež se už podruhé v utkání prosadil Josefsson, který léta hrál NHL za New Jersey Devils a minulou sezonu působil v Buffalu.

Naději na obrat ještě mohl přinést Adamský, jenže v oslabení za stavu 1:3 svůj nájezd neproměnil. „Věřil jsem si, že pošlu puk pod vyrážečku, ale brankář to ustál,“ povzdechl si Martin Adamský.

Další utkání Ligy mistrů hrají Třinečtí už zítra, kdy od 17.30 přivítají finskou Tapparu Tampere. „Jde o to, že bychom potřebovali bodovat. Musíme se připravit jako na klasický zápas a dát do toho všechno,“ uvedl Adamský.

„Naše skupina je velmi těžká, ale každý zápas je jiný,“ upozornil trenér Varaďa. „Teď máme Tapparu a věřím tomu, že v odvetě na ledě Djurgardenu bude náš výkon lepší a srovnáme se s tím.“

Čtvrtým mužstvem ve skupině je norský Hamar, s nímž budou Oceláři hrát až v říjnu. Dál postoupí první dva celky.