Díky, že nepískáte! Třinec v Lize mistrů selhal, další české kluby vítězí

„Co se stalo, byla ostuda,“ soukal ze sebe třinecký útočník David Cienciala po nedělním zápase s finskou Tapparou.

Čeští vicemistři chtěli odčinit páteční výbuch 1:6 s Djurgardenem. Opět nastoupili proti severskému soupeři. A opět schytali debakl. Prohráli 2:8! (více o víkendovém kole Ligy mistrů čtete zde)

„Chtěl bych jenom poděkovat fanouškům, že ve druhé třetině neodešli nebo nezačali pískat,“ vykládal Cienciala.

Třinečtí ve druhém dějství totálně zkolabovali. Ještě před polovinou mače na kostce ve Werk Areně svítilo skóre 0:1 pro hosty. V čase 28:27 domácí inkasovali druhý gól. A pak to fičelo. 0:3, 0:4, 0:5, 0:6 v čase 33:11!

„Člověk jde na led a říká si, že už to musí zlomit a dáme jim gól. A šup, dostaneme další,“ zoufal třinecký forvard Vladimír Svačina. „Nebylo to, že by nás přehráli do prázdné. My tam jsme u hráčů jsme, ale nejdeme pod hůl. Stejně jako předchozí zápas jsme byli málo důrazní,“ dodával.

Pravda, Třinec může žehrat na los, který mu do základní skupinu přiřkl tři severské soky. Postup si však Oceláři vytyčili jako jeden z cílů v úvodu sezony, chtěli si v evropské soutěži udělat jméno a navázat na semifinálovou účast z posledního ročníku. Na severské dvojutkání vypravuje klub pro fanoušky a sponzory letecký speciál.

Jenže postoupit bude po zpackaném startu pořádná fuška...

„Myslím, že se s tím dá něco udělat,“ věří Cienciala, jenž byl na jaře nejproduktivnějším hráčem v extraligovém play off. „Nejhorší by bylo, kdybychom teď šli v hlavách dolů. Ať chceme nebo ne, teď už s výsledky nic neuděláme,“ přikývl Svačina.

Místo plánovaného volna se v Třinci v pondělí trénovalo. Zvrátit vývoj ve skupině mohou Oceláři v pátek v Djurgardenu a v neděli v Tampere.

Cenný skalp pro Plzeň, Kometa zvítězila v Berlíně

Našlápnuto k postup mají naopak v Plzni. Po dvou domácích partiích s Luganem (3:2) a Jyväskylou (4:2) mají indiáni plný bodový počet. Především sobotní triumf nad posledním vítězem Ligy mistrů na západě Čech potěšil.

„Je to kvalitní finský tým. Občas nás přehrávali, ale dokázali jsme dát góly v důležitých chvílích,“ pověděl plzeňský útočník Jaroslav Kracík.

Překvapivou porážku 2:4 v běloruském Grodnu napravila Kometa, která na ledě Eisbären Berlín zvítězila 3:2.

„V pátek to byl specifický den. Letěli jsme ráno v den utkání, kluci to měli složité, domácí hráli dobře a naši mladí hráči některé momenty nezvládli. V Berlíně už jsme se připravili daleko lépe, tréninkem i poradou, byli jsme výborně nachystaní. To byl rozdíl mezi oběma zápasy,“ řekl brněnský trenér Kamil Pokorný.

Posledním českým zástupcem v mezinárodní soutěži je Hradec Králové, který k minulému ročníku Ligy mistrů přistoupil - kulantně řečeno - hodně laxně. Letos Mountfield vstoupil domácí prohrou 1:2 s Norimberkem a těsnou výhrou 3:2 nad francouzským Rouenem.

Nyní Hradečtí míří k víkendovému dvojutkání na soupeřových stadionech. Stejně jako pro další extraligové vyslance poslouží Východočechům duely Ligy mistrů jako generálka před extraligou. Základní skupiny Ligy mistrů se dohrají v polovině října. Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší týmy.

Skupina D Tým Z V VP PP P S B 1. Zug 2 2 0 0 0 9:5 6 2. Něman Grodno 2 1 0 0 1 6:6 3 3. Kometa Brno 2 1 0 0 1 5:6 3 4. Eisbären Berlín 2 0 0 0 2 5:8 0

Skupina E Tým Z V VP PP P S B 1. Djurgaarden 2 1 1 0 0 9:3 5 2. Tappara Tampere 2 1 0 1 0 10:5 4 3. Storhamar Hamar 2 0 1 1 0 5:5 3 4. Oceláři Třinec 2 0 0 0 2 3:14 0

Skupina F Tým Z V VP PP P S B 1. Kärpät Oulu 2 2 0 0 0 13:3 6 2. Hradec Králové 2 1 0 0 1 4:4 3 3. Norimberk 2 1 0 0 1 5:10 3 4. Rouen 2 0 0 0 2 2:7 0