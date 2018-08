Šest gólů od Djurgaardenu. Výsledek je krutý, posteskl si Adamský

„Výsledek je krutý,“ řekl Martin Adamský. „Šlo vidět, že soupeř je hokejově asi úplně jinde než my. Co měli šance, tak proměnili a podle toho ten výsledek vypadal.“

V čem byl největší rozdíl?

Když nás přečíslili, tak ze všeho dali góly, je to kvalitní švédský tým.

Dá se říct, že výkon Třince je na začátku sezony ještě syrový?

Nevím, ale my jsme tam také několik šancí měli. I v jejich přesilovce. Jenže my jsme ten gól bohužel nedali.

Při jejich přesilovce za stavu 1:3 jste jel sám na brankáře. Co chybělo ke gólu?

Věřil jsem si, že budu střílet dolů pod vyrážečku, ale on to ustál. Nespadlo to tam.

Po dvou třetinách to bylo 1:2 a vypadalo to, že se zvedáte.

Říkám, šance tam jsou, ale nám to tam nepadalo. Na nich je vidět velká kvalita. Dostanou se do přečíslení dva na jednoho a trefí se do víka. V tom jsou asi lepší než my.

Kapitán Lukáš Krajíček říkal, že vaše letošní skupina je silnější než ta loňská. Souhlasíte?

Liga mistrů je opravdu kvalitní, všechny týmy chtějí uspět, hrají naplno a šlo to vidět. Severské země mají týmy našlapané, což dneska ukázaly.

Vladimír Svačina z Třince vede puk v utkání Ligy mistrů proti Djurgaardenu, brání ho Olle Alsing.

Takže je pech, že máte samé severské soupeře, i když v minulém ročníku jste tři švédské týmy vyřadili...

Ne, to není pech. My se snažíme hrát každý zápas naplno. Ale když vyhráli 6:1, tak asi zaslouženě. Ale uvidíme. Ještě není konec, je to první zápas. Příště se znovu budeme snažit a když to nevyjde, bohužel, musíme jít dál.

Už v neděli hostíte Tapparu Tampere. Co musíte udělat, abyste utkání zvládli?

Jde o to, že bychom potřebovali bodovat. Musíme se připravit jako na klasický zápas a dát do toho všechno.