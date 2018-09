Špatný sen v Lize mistrů. Hlavně bez deprese, říká třinecký Svačina

„Ve skupině je to pořád hratelné. Kdyby utkání s Tapparou nedopadlo, máme další čtyři zápasy ve skupině, může se stát cokoliv,“ říkal třinecký trenér Václav Varaďa po páteční prohře se švédským Djurgardenem 1:6. „Potřebujeme se dostat na dvě postupová místa, a věřím tomu, že se vydáme, aby to vyšlo.“



To ještě kouč netušil, že nedělní duel s finskou Tapparou Tampere skončí ještě větším debaklem – 2:8.

„Je to těžké. Bohužel. Prohráli jsme dvakrát po sobě vysoko,“ povzdechl si třinecký útočník David Cienciala. „Nevím proč. Ale nesmíme z toho být sklíčení. Ve Švédsku a Finsku se budeme snažit urvat vítězství.“ Tam se Třinečtí představí v pátek a v neděli. A jen dvě výhry je reálně udrží ve hře o postup.

„Máme před sebou ještě čtyři zápasy, takže pořád se s tím dá něco udělat. Do zbylých zápasů musíme jít s pokorou,“ dodal Cienciala.

Kromě odvet se švédským a finským týmem čekají Oceláře utkání s Hamarem, 9. října od 17.30 doma a týden nato v Norsku.

„Na Ligu mistrů jsme se hodně těšili. A teď je to jako špatný sen. Loni jsme si dokázali, že s takovými protivníky můžeme hrát, ale ne takhle, jako ty nynější dva duely. To je ostudné,“ vyprávěl útočník Vladimír Svačina. „Věřil jsem, že dva domácí zápasy urveme. A když už jsme neuspěli v pátek, věřil jsem, že to zvládneme v neděli. A prohráli jsme ještě více...“

Svačina se omlouval, že se mu vstup do Ligy mistrů špatně hodnotí, protože něco takového nezažil. Přesto se snažil najít důvody debaklů. „Třeba první třetina s Tapparou nebyla z naší strany vůbec špatná, ale bohužel nejsme produktivní,“ povzdechl si. „A na nějakou krásu se nehraje. Stejně jako v tom předešlém zápase tam byl nedůraz. I když u toho chlapa jsme, tak nejdeme pod hůl. My jim chodíme do těla, ale nedobruslíme situace.“ Byli soupeři rychlejší?

„Dneska už umí bruslit každý, ať je z Finska, Švédska, nebo ze skupiny B mistrovství světa,“ namítl Svačina. „Neřekl bych, že je to o tom bruslení. My musíme více plnit pokyny trenéra. Nevím proč, ale my jsme náš daný systém nezvládli – a z toho pramenily chyby.“

Podle Svačiny by bylo nejhorší, kdyby Třinečtí sklopili hlavy. Odmítá, že by mužstvo po minulé výborné sezoně spadlo, jak se říká, z hrušky dolů.

„V kabině nikdo na hrušce nebyl,“ upozornil Vladimír Svačina. „Jenom blázen by na ní byl a šel do zápasů s týmy Švédska a Finska s tím, že jim dáme desítku. To v žádném případě. To jsou nejlepší soutěže v Evropě. Všichni jsme šli do těch utkání s pokorou.“

Jak se Oceláři mohou z nynějších debaklů vzpamatovat?

„Máme další trénink. Musíme jít naplno do všech střel, do všech soubojů. Ze všeho se musíme snažit dát gól. Jenom takhle se vrátíme k hokeji, co nás zdobil. Tím, že klesneme na mysli a budeme tady chodit v depresi, to nezlomíme,“ řekl Vladimír Svačina.