Bratři Douderové hráli poprvé proti sobě. Myšlenky na rvačku? Kdepak

„Proti sobě jsme hráli poprvé, byla to premiéra,“ uvedl starší z bratrské dvojice Milan.

Jaký to pro vás byl zápas?

Nijak zvláštní, jako každý jiný, ale jsem rád, že jsme vyhráli. To je pro nás nejdůležitější.

A co brácha? Jak ten to bral?

Samozřejmě jsme se trochu hecovali. Napsal jsem mu, že vyhrajeme, on mi odpověděl, že budou slavit oni. A teď jste viděli, jak to dopadlo. Bylo to jednoznačné.

Na ledě jste se ale příliš často nepotkali, že?

Ne, oba jsme obránci, takže jsme na sebe vůbec nenarazili.

Ani jste se nevyhledávali?

Ne, ne. To by některý z nás musel útočit, aby ho ten druhý bránil.



A nepomýšleli jste, že byste se pustili do nějaké bratrské rvačky?

To vůbec. (směje se)

Jednu chvíli se tam Lukáš pustil do útoku a už to vypadalo, že se dostane až k vám. Všiml jste si ho?

To ano, oba se snažíme hrát ofenzívně a občas nás to vynese dopředu.

Loni jste Litvínovu vstřelil dva góly. Nepřipomněl jste to bratrovi?

O tom jsme se nebavili, ale oba jsem dal v Litvínově, takže si je schovám až budeme hrát u nich.

Máte ještě sestru. Komu fandila?

Nedorazila. Teď spíš jezdí do Litvínova, kam to od nás z Kladna má blíž.

Takže přeje Litvínovu?

To nevím, ale víc teď fandí bráchovi, když to má za ním blíž. Jsem trochu v ústraní.

Druhý gól, který byl nakonec vítězný, jste dali v době, kdy váš bratr seděl na trestné lavici. Tím jste mu zavařili, ne?

Bylo super, že jsme si těmi přesilovkami pomohli. Ty byly důležité. Odskočili jsme rychle na dvoubrankový rozdíl a mohli hrát v klidu. Tahat se o gól, by nebylo dobré. Tím, že jsme měli náskok, jsme si mohli více dovolit. Ten zápas jsme měli pod kontrolou.

Bylo na Litvínovu znát, že hrál v pátek ve Zlíně, zatímco vy jste měli volno?

Může se to takhle brát, ale my se doma snažíme válcovat každého soupeře. S tím do zápasů jdeme a teď se nám to dařilo.

Za stavu 4:1 hlasatel oznámil, že další třinecký gól bude čtyřtisící Ocelářů v extralize. Jak velká to byla motivace vstřelit ho?

To nevím, protože ten střelec bude muset dát něco do kasy (Erik Hrňa zaplatí 4 000 korun - pozn. red.), takže se do toho nikdo ani moc nehrnul.