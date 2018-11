Třinecký útočník Adamský rychle vyrazil do útoku a rozhodl

Adamský při svém gólu předvedl svou rychlost. Objel jednoho protihráče, obránci Hunkesovi prohodil puk mezi nohama a prostřelil brankáře Januse. „Splašila se mi kladiva...,“ usmál se třinecký útočník. „Ale ne. Viděl jsem, že je tam Hunky, který se snaží bránit pozičně, a tak jsem to zkusil.“

Litvínovského obránce Hunkese akce Adamského nepřekvapila. „Tak nějak jsem tušil, že tohle udělá. Martin je výborný hokejista, velký, silný. Dal ruce za mě a vystřelil. Udělal to hezky,“ řekl Jiří Hunkes.

Přesto, nečekal by takové prohození spíše od Jiřího Polanského? „Jirka je techničtější, ale Martin to tam udělal silou a rychlostí,“ odpověděl Hunkes, který před Adamského gólem srovnával na 2:2, když sklepl střelu Baránka. Jeho trefu ale musel potvrdit videorozhodčí, zda nešlo o vysokou hůl. „Nebyl jsem si jistý,“ přiznal. „Tušil jsem, že to bylo tak nějak na hraně.“

Třinecký útočník Tomáš Marcinko je přesvědčený, že Adamského rychlá odpověď na vyrovnání byla rozhodující. „Hned první střídání po každém gólu je nejdůležitější, protože oba týmy se snaží nedostat gól a naopak ho dát,“ řekl Marcinko, který se na vítězství podílel dvěma zásahy.

Třinecký asistent trenéra Marek Zadina řekl, že důležité bylo, že přestáli první třetinu. „V ní nás Litvínov přestřílel 13:7. Nebýt Šimona (brankáře Hrubce), který podal fantastický výkon, mohla ta třetina rozhodnout,“ ulevil si Zadina.