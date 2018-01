Snad přidám třetí trefu v lese, doufal třinecký útočník Adamský

První gól jste dal střelou od mantinelu, druhý do prázdné branky. Co chybělo k vaší třetí trefě?

Mohla přijít, ale jsem rád, že jsem vůbec nějaké góly dal.

A co říkáte tomu, že ke dvěma stovkám extraligových gólů vám chybějí už jen dva?

Kolik? Dva? Tak doufám, že to stihnu ještě letos (směje se).

Utkání s Jihlavou jste rozhodli třemi trefami v první třetině. Čím to bylo, že jste potom polevili?

Jako bychom zůstali v kabině, vůbec jsme nebyli na hřišti, a proto se hosté dostávali do šancí. Můžeme být rádi, že k tomu jednomu gólu nepřidali další. Ve třetí části to už bylo lepší, ale nebyl to od nás dobrý výkon.

Takže vám pomohly dva rychlé góly během úvodních pěti minut zápasu?

Každému týmu se hraje dobře, když vede. A když se trefíte v prvních minutách, tak se dá říct, že opadne stres z toho, že musíme vyhrát. Minule v Plzni jsme sice také dali brzy gól, ale měli jsme smůlu, neproměňovali jsme šance.

Nebylo to polevení tím, že jste se od druhé třetiny přece jen trochu v nynějším nabitém programu šetřili?

To bych neřekl. Nějak tak to naše zhoršení vyplynulo. Ale byl to mizerný výkon. Ještě že jsme dali ty tři góly v první třetině. To soupeře zřejmě zlomilo.