Gólman Will byl velkou překážkou, uznal třinecký kanonýr Růžička

„Měli jsme dát o gól více než Liberec, ale velkou překážkou byl gólman Roman Will. Chytal dobře,“ uznal Martin Růžička.

Jak jste viděl váš druhý nájezd? Tušil jste, že to nebude gól?

Nejdřív jsem viděl, že to nebyl gól, ale pak jsem viděl video, že si to tam málem kopnul. I tak jsem věděl, že to nebude gól, skončilo to na tyči. Vymýšlel jsem voloviny místo toho, abych udělal to, co umím.

Rozhodnout jste ale měli v některé z přesilovek, určitě pak v prodloužení, kdy jste z pěti minut hráli v početní výhodě celé čtyři minuty.

To máte pravdu. Nic kloudného jsme tam nesehráli. Jenže vždycky hrajete to, co vám soupeř dovolí, a dneska Liberec hrál dobře. Přesilovky ale nebyly z naší strany ideální, měli jsme v nich dát více gólů.

Opravdu byla obrana Liberce tak nepříjemná?

Do šancí jsme se dostávali, ale když jsme se do nich dostali, byl tam jejich výborný gólman a na něm to končilo.

Berete bod. Ten se počítá, ne?

Každý bod je cenný, ale jak jsme minule v Hradci Králové ztratili bod, tady jsme ztratili dva.