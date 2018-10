V brusli bouchly dynamity, popisuje svou trefu v oslabení Adamský

Třinecký útočník Martin Adamský opět prokázal svou rychlost a předvedl, jak rád střílí góly v oslabení. Díky jeho úniku Oceláři v pátek od šesté minuty vedli.

„V oslabení jsem se trefil po dlouhé době,“ řekl Martin Adamský. „Vlevo na modré čáře jsme vytvořili výborný tlak a Michal Vondrka už neměl kam puk dát. Chtěl ho přihrát na Klépu (Klepiše), ale bylo tam plno a trefil mě do brusle a v ní bouchly dynamity.“

Adamský ujel Pláňkovi a trefil se k pravé tyči. Potvrdil, že patří k nejrychlejším hráčům extraligy. „Ta rychlost tam pořád je,“ usmál se.

Martin Růžička, který v tu chvíli seděl na trestné lavici si mohl oddechnout, že gól nedali hosté.

„Tím, že máme Ádu, jsem tak nějak doufal, že gól dá. A povedlo se,“ usmál se Martin Růžička. „Kluci hrají v oslabení výborně.“ Sotva Růžička skočil na led, přidal druhý gól domácích. Pro něj to byla první trefa v sezoně, kterou kvůli zranění začal před třemi zápasy. „Měl jsem motivaci za ten faul. Byl jsem rád, že se puk ke mně pěkně odrazil a měl jsem šanci ho doklepnout. Hlavní ale je, že máme tři body, protože teď potřebujeme každý bod.“

Oceláři oproti předešlým domácím duelům zlepšili přesilovky. Na 3:1 zvyšoval právě v početní převaze Milan Doudera.

„Tím jsme si pomohli a ten třetí gól nás ve třetí třetině trochu uklidnil. V klidu jsme pak utkání dohráli a hlídali si obranné pásmo,“ podotkl Milan Doudera.

„Druhá třetina byla šílená, zahráli jsme ji blbě,“ přiznal Martin Adamský. „Nebyla z naší strany dobrá, byla hodně živelná,“ potvrdil třinecký asistent trenéra Marek Zadina. „Boleslav v ní byla lepší, vypracovala si dost šancí, ale podržel nás Šimon Hrubec. V kabině jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme a uklidnila nás využitá přesilovka.“

Ty z postu obránce dirigoval Milan Doudera, byť se poprvé v sezoně na ledě objevil Vladimír Roth, někdejší velká síla třineckých přesilových her.

„Bylo to dlouho, co jsem nehrál, sedm osm týdnů, a naskočit zpátky je vždycky obtížné,“ uvedl Vladimír Roth. „Člověk může trénovat, jak chce, ale zápas je stejně něco úplně jiného. Člověk potřebuje hrát a znovu se do toho dostat.“