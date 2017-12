Sudí nahrál na gól a Třinec ztratil náskok. Hamerlík: Nelze se vymlouvat

Oceláři otočili stav na 3:1 třemi góly během pěti minut na přelomu první a druhé třetiny. Leč nestačilo to. Srazily je dva smolné góly. Načež v penaltovém rozstřelu uspěl jen Polanský, zatímco za hosty Sundher a Vlach.

Čím jsou Olomoučané pro Třinec tak nepříjemní? „Hrají hodně agresivně, snaží se dohrávat souboje, blokují střely,“ řekl třinecký obránce Milan Doudera. „Je to takový urputný hokej. Bohužel, když to řeknu špatně, tak nám moc nevyhovuje, ale musíme si s tím poradit. Play-off nebude nic jiného.“

7 utkání za sebou hokejoví Oceláři Třinec bodovali, ale jen ve dvou z nich naplno za tři body.

Hosté měli i kus štěstí. Ke druhému gólu jim pomohl sudí. Za brankou zbrzdil puk, který převzal Knotek a najel si před Hamerlíka. Ten se už otáčel na druhou stranu...

„Musel jsem se na to podívat na kostce nad ledem, protože jsem vůbec nevěděl, co se stalo,“ řekl třinecký brankář Peter Hamerlík. „Měli jsme čistý puk, který šel na našeho beka za bránou. Automaticky jsem puk sledoval, a když se nic nedělo, tak už jsem se nestihl vrátit k pravé tyči. Smůla. Rozhodčí je součást hry. Na to se nemůžeme vymlouvat.“

Olomoucký útočník Jan Knotek podotkl, že ani neví, který rozhodčí to byl. „Zapomněl jsme mu poděkovat,“ usmál se. „Ale ta branka nás trošku uklidnila a dala nám naději, že jsme schopni vyrovnat.“ Hamerlík si posteskl, že se Olomoučané z ničeho vrátili do zápasu. A o vyrovnávací trefu se smolně postaral domácí Musil, když tečoval ránu Jaroměřského.

„Puk jsem viděl, šel mi na nohu,“ řekl brankář. „Ale je třeba říct, že naši obránci zblokují kvanta střel a něco takového se stane. Jestli je to daň za to, že zastaví dalších dvacet ran, tak to bude dobré. Doufám, že v dalším zápase se nám to vrátí.“

Ocelářům ve čtvrtek nevycházely přesilovky, šest jich promarnili. „Přesilovky rozhodují a my je tentokrát sehráli tragicky,“ uznal Milan Doudera, jenž dal třetí gól domácích. Jen si však povzdechl: „Jsem expert na to, že když dám góla, tak prohrajeme. Doufal jsem, že to konečně protrhnu, ale nestalo se.“

Vítkovičtí vyhráli podeváté

Hokejisté Vítkovic podeváté za sebou zvítězili, byť ve čtvrtek v Jihlavě „jen“ 2:1 v prodloužení. Vyrovnali tak klubový rekord ze sezony 1980 až 1981 v počtu výher za sebou.

Díky lepšímu skóre se dostali na druhé místo před Hradec Králové a o čtyři body před čtvrtý Třinec.

Extraliga pokračuje už v sobotu, kdy oba krajské celky hrají doma. Třinečtí od 15.10 se Zlínem a Vítkovičtí od 16.00 s Brnem. A ten duel je už téměř vyprodaný.