Pardubice míří do Třince. Je třeba na ledě nechat maximum, říká kouč

„Ve čtvrtek jsme měli řádný trénink, nejde přehlížet naše výsledky... Asi hodinu jsme strávili u videa a ukazovali si chyby, nazývali věci pravými jmény. Zaměřili jsme se na prohrané osobní souboje, na to, že jsme nešli naplno směrem dozadu. Byly patrné rozdíly mezi námi a Zlínem,“ poznamenal Holaň před Třincem.

Nejbližší protivník Pardubic na tom byl před včerejším duelem se Spartou v tabulce o tři příčky hůř než osmé Dynamo, před kláním s Pražany však dokázal venku porazit letos výborný Litvínov (2:0) a v domácím derby Vítkovice (4:2). Postupně se „rozehřívá“.

„Třinec se v posledních utkáních zlepšil. My tam musíme odehrát zápas charakteru play off - nemáme tým na to, abychom soupeře přehrávali. To si musíme uvědomit. Musíme předvést týmový výkon!“ burcoval trenér Holaň. „Pouze ten spojený s tvrdou prací a dodržováním taktiky je cestou k úspěchu - je třeba na ledě nechat maximum,“ dodal kouč.

Změny v útoku i v obraně

V Třinci už by měl mít k dispozici novou posilu: slovenského útočníka Dávida Skokana z Chomutova, který do Dynama přichází na hostování do konce sezony za forvarda Tomáše Svobodu.

„Už delší jsme vyvíjeli úsilí, abychom získali šikovného leváka. Vidíme jej v Dávidovi, který má zkušenosti i ze dvou účastí na mistrovství světa. Vyznačuje se výborným bruslením, jeho hře dominuje široká škála dovedností. Je agresivním hráčem. Věříme, že nám pomůže a vnese oživení do našeho útoku. A že najde své uplatnění i v přesilových hrách,“ nastínil asistent trenéra a zároveň sportovní manažer pardubického klubu Pavel Marek.

„Skokan za Svobodu“ však není jedinou změnou, k níž vedení Východočechů sáhlo. Pod dojmem marodky v obraně a disciplinárního trestu pro zadáka Trončinského také vyřídilo střídavý start Petru Štindlovi z Jihlavy (ta může naopak využít služeb útočníka Jana Mandáta, svého odchovance) a hodlá nasazovat též prostějovského Daniela Koláře, který už dříve figuroval na širší soupisce Dynama.

„V obraně musíme improvizovat,“ řekl Marek. „Věříme, že oba hráči nám v nelehkém období pomohou,“ doplnil sportovní manažer Pardubic.