V Třinci dávají prostor mladým. A ti v extraligovém play off září

Ocelářům sázka na mladé vychází. Čtvrtý útok bratrů Ondřeje a Michala Kovařčíkových a Davida Ciencialy je oporou mužstva v nynější semifinálové sérii s Hradcem Králové, v níž Oceláři vedou 3:1 na zápasy. Páté utkání se hraje zítra od 17.20 v Hradci Králové.

Čtvrtý útok Třince v play off David Cienciala 11 – 12 (5 + 7)

Ondřej Kovařčík 9 – 8 (4 + 4)

Michal Kovařčík 9 – 3 (2 + 1)

První číslo znamená počet utkání v play off, druhé počet kanadských bodů, třetí vstřelené branky a čtvrté asistence.

Třinečtí v dosavadních čtyřech zápasech nastříleli Hradci Králové 12 branek a na polovině z nich se podílela čtvrtá řada.

„Důležité je, že všichni v týmu mají stejná práva, všichni jsme na stejné úrovni, mladí i my zkušenější. Tak jsme to nastavili od začátku sezony,“ upozornil třinecký útočník Jiří Polanský.

„A že se mladým klukům daří, že mohou rozhodovat důležité zápasy, je dobré do budoucna. Je to skvělá zpráva pro další kluky z naší líhně, kteří nás sledují. Vidí, že mají šanci.“

Třinecký sportovní ředitel Jan Peterek připomněl, že před sezonou vyhlásili novou ocelářskou cestu. „Daří se nám do týmu zapojovat hráče, které jsme chtěli,“ řekl Peterek. „Před sezonou nikdo nevěděl, jak to zvládnou, takže jsme rádi, jak se o místo porvali, že nic nebrali automaticky. Zlepšovali se zápas od zápasu. Je na nich vidět, jak moc chtějí hrát, jak chtějí uspět, což dokazovali i v Lize mistrů a v dlouhodobé části.“

Mladíci v této sezoně nejvíc zazářili v rozhodujícím čtvrtfinálovém duelu s Pardubicemi – 8:1, který dlouho zůstane v paměti. To si David Cienciala připsal rekordních sedm asistencí, čímž zastínil i hattrick a jednu nahrávku Ondřeje Kovařčíka. Asistenci měl i jeho bratr Michal.

„Těch sedm Davidových asistencí bylo něco úžasného,“ řekl Jan Peterek. „Sám jsem většinou více nahrával, než dával góly, ale tohle se mi za celou kariéru nepovedlo. A to David ještě nachystal další šance a sám mohl dát i gól. Kdyby to nevzal na sebe, tak jsme po tom utkání nosili na rukou Ondru za ten hattrick a nahrávku, což je také něco neuvěřitelného. Nezažil jsem, aby někdo s takovou bilancí nebyl hvězdou. To byl unikát, přičemž šlo o rozhodující sedmý zápas... Bylo to jako z amerického filmu.“

Peterek si po výjimečném utkání přál, aby mladíkům takový výkon ještě více zvedl sebevědomí a navázali na něj. To se jim zatím daří, byť Oceláři v úterý doma podlehli Hradci Králové 1:2 v prodloužení.

„Talentovaní hráči tady pořád jsou,“ uvedl třinecký trenér Václav Varaďa. „Někdy to nebylo úplně ono a hráli až moc na krásu. Ale teď si dokázali, že pokud budou hrát s takovým nasazením a zápalem, můžou dokázat velké věci.“

Mladíci tvrdí, že hrají svou hru, že si play off užívají. „Ničím nejsme spoutaní, chceme tvořit hru,“ podotkl Michal Kovařčík.