Brankář Hrubec neomdlel a hokejový Třinec už je na špici

Až 33 vteřin před koncem, když Marcinko nahrál Adamskému a ten při hře hostů bez gólmana zavezl puk do prázdné branky, si třinečtí hokejisté mohli oddechnout. Bylo rozhodnuto. Druhou asistenci u třetího gólu si připsal brankář Šimon Hrubec. „Však jsem si říkal, jestli mi ji nepřiznají...,“ smál se třinecký gólman.

Leč dodal, že by se jeho asistence počítat neměla. „Vyrazil jsem totiž puk do rohu, ale je to tam. Líbilo se mi však Marciho gesto, že i když mohl sám zakončit, nahrál Ádovi, který sbírá body, aby měl dvě stě padesát gólů. Před každým zápasem Ádovi připomínám, ať tam něco dá. A zatím poslouchá.“

Jenže Adamský s pukem málem přejel až za branku. „No jo, on má rychlejší nohy než ruce,“ vesele řekl Hrubec.

Byť ho spoluhráči chválili, jak chytal, sám ocenil královéhradeckého brankáře Jaroslava Pavelku. „Nebýt jeho, tak jsme vyhráli výrazněji,“ prohlásil Hrubec. „Prakticky celý zápas jsme byli u nich. Musím vyzdvihnou náš tým, hráli jsme skvěle. Ale Pavelka chytal fakt dobře.“

Takže šlo o souboj gólmanů? „Neřekl bych. Byli to Oceláři proti Pavelkovi,“ odpověděl Šimon Hrubec.

„Byl to hokej, jaký nám vyhovuje. Otevřený. Naštěstí nám toho napadalo více než jim,“ uvedl třinecký kapitán Lukáš Krajíček.

Podle něj nebylo znát, že se hrálo o čelo extraligy. „Utkání nebylo nějak nervózní. Ale Šimon chytal výborně, dali jsme tři góly a dneska jsme je přehráli. K ničemu jsme je nepustili ani při přesilovkách.“

Hosté byli blízko vyrovnání ve 47. minutě, když Hrubec musel vyjet proti puku, který stíhal protivník, a vyhodil ho ke Smoleňákovi, jenž střílel do prázdné branky. Sudí ale odpískali ofsajd.

„Být to gól, asi bych omdlel,“ ulevil si Šimon Hrubec. „Smoleňák se tam z ničeho nic objevil a ruce má šikovné, devadesát procent gólů dává tečí. Ještě že jsem dal takovou ‚pecku‘, že puk doletěl za modrou čáru. Ale těsně,“ řekl Hrubec.

„Zdálo se mi, že to chytil na modré, ale nevím. Byl jsem až na naší střídačce,“ uvedl královéhradecký obránce Dominik Graňák.

„Stál jsme u toho a viděl, že puk přeletěl modrou čáru, takže jsem doufal, že sudí pískne,“ řekl Lukáš Krajíček. A celou situaci bral na sebe. „Hosté vypíchli mou přihrávku na Martina a Šimon musel vyjet. Naštěstí to dobře dopadlo.“