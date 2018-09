Hokejisté Třince ztratili dvoubrankové vedení, góly si dali sami...

Nejprve si puk nahozený Kolouchem srazil do branky Matyáš. Poté brankář Hamerlík vyjel k zadnímu mantinelu, kde nahrál Knotkovi, který poslal kotouč před prázdnou branku na Káňu...

„Samozřejmě to byla moje chyba, ten puk jsem měl zahrát lépe,“ prohlásil Peter Hamerlík. „Odrazil se od mantinelu o kus dále, než jsem předpokládal. Chtěl jsem hrát na našeho beka a jejich hráč to přečetl. Ale moje chyba, tam není co rozebírat.“

Olomoucký brankář Branislav Konrád podotkl, že takové góly padají. „Každý rok jich několik takových také dostanu. To není o tom, že chyboval Peter, to se stává, náš hráč to dobře vystihl. Mrzí mě to za Petera, ale na druhé straně jsem rád, že to vedlo ke třem bodům,“ uvedl Konrád.

Rovněž třinecký obránce Martin Gernát se svého brankáře zastal. „Každému se něco takové stane. Jsme na ledě v šesti, abychom si pomohli. Měli jsme dostatek šancí chybu odčinit. Nestalo se,“ řekl Gernát.

„Druhý gól může vypadat, že je vyložené brankářův, ale olomoucký hráč to dobře přečetl,“ uvedl třinecký asistent Jiří Raszka.

Hamerlík odmítl, že by ho chyba nějak rozhodila. „Ne, dobře jsem se cítil celý zápas,“ řekl. „Ale mrzí mě to. Bylo to v poslední minutě druhé třetiny. Zápas to trochu ovlivnilo.“

Gernát podotkl, že druhý gól tým trošku zabrzdil. „Ale i třetí třetina byla z naší strany velmi dobrá, jezdili jsme, dostávali se do šancí. Jen škoda toho výsledku.“ Třinecký obránce litoval, že v první třetině nedali více gólů. „Jezdili jsme, rozdávali si rychle puky a hráli u nich v pásmu. Od druhé třetiny se hra vyrovnala a my inkasovali nešťastné góly. Podali jsme ale bojovný výkon. Máme na čem stavět,“ prohlásil Martin Gernát.

„Určitě jsme takhle nechtěli odstartovat sezonu, nicméně je to pořád teprve začátek. Teď máme před sebou pět utkání venku. Musíme hrát každý zápas na sto procent a urvat nějaké body,“ řekl Jiří Raszka.