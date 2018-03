Třinečtí hokejisté věří, že proti Pardubicím doma uspějí

„Naším cílem bylo skončit do šestého místa, dostat se do play off,“ uvedl Jan Peterek. „A to je fakt těžké. Víte, jaké týmy tam nejsou. Každý rok potvrzovat umístění mezi nejlepšími je fuška. Třetí místo je medaile. Kluci hráli parádně i s tím, že prošli do semifinále Ligy mistrů, což bylo hodně náročné.“

Zisk třetího místa po základní části neznamená, že by Třinečtí byli se sezonou spokojeni. „Čtvrtfinálová série je strašně obtížná, což je vidět i na našich zápasech s Pardubicemi. Ale uděláme vše pro to, abychom postoupili,“ podotkl Jan Peterek.

„Umístění po základní části je pro nás výborný výsledek, navíc, když jsme se potýkali se spoustou zranění a hráli Champions League, ale odvedeme maximum, abychom přes Pardubice prošli,“ dodal třinecký trenér Václav Varaďa.

Přiznal, že si po dvou domácích výhrách nepředstavoval, že se bude tým vracet za stavu 2:2. „Ale poctivě se připravíme na další utkání a věřím, že ho na domácím ledě zvládneme.“

Hráči z Frýdku-Místku jsou v pohotovosti

Aby Oceláře nic nepřekvapilo, stále mají v pohotovosti hokejisty z partnerského Frýdku-Místku, jimž už prvoligová sezona skončila. Právě oni mužstvu hodně pomáhali, když na tým dolehla marodka.

Ve Werk Aréně trénují po extraligovém celku. A s Václavem Varaďou. Ten odmítá, že by měl práci navíc.

„Stejně tady trávíme celý den, v tom nevidím problém. Chceme, aby kluci byli připraveni, kdyby se něco stalo,“ uvedl kouč. „Jsme rádi, že je můžeme využít, že mají chuť. Vybrali jsme hráče, o kterých jsme přesvědčeni, že by nám v případě nouze pomohli.“ Jan Peterek si pochvaluje, že díky spolupráci s Frýdkem-Místkem mají Oceláři široký kádr.

Oceláři Třinec – Pardubice čtvrtfinále extraligy Dosavadní zápasy

Oceláři Třinec – Pardubice 3:2 na nájezdy a 4:1

Pardubice – Oceláři Třinec 3:2 a 3:0 Další program

V Třinci ve středu od 18.20, případně v neděli 25. března. V Pardubicích 23. března od 18.20.

Už i nyní proti Pardubicím naskočili obránci Jakub Matyáš a Lukáš Kovář a do útoku Rostislav Martynek a Milan Mikulík.

Před sezonou se navíc Třinečtí rozhodli dávat více než dosud příležitost mladým hráčům. Tu zatím dostali čtyři obránci a sedm útočníků, byť někteří třeba jen na několik málo utkání. „Zapojili se Kovařčíci, bratři Sedinové, jak jim tady říkáme. Potom David Cienciala a Marián Adámek,“ zmínil Jan Peterek mladíky, kteří hrávali celkem stabilně. Obránci Adámkovi už však kvůli zranění ramena sezona skončila.

„Do extraligy nakoukli i někteří další mladí hráči, za což jsme velmi rádi. Vše, co jsme měli před sezonou v plánu, jsme splnili. Věříme však, že budou přibývat i další,“ řekl Jan Peterek.