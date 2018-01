Třinecký snajpr Růžička po vypadnutí z LM: Jsem na náš tým pyšný

„Je to samozřejmě velké zklamání, ale na ten tým, za to, co jsme dneska předvedli, jsem pyšný. Prali jsme se až do konce,“ prohlásil Růžička.

Jak těžké pro vás bylo jít do takového utkání, když vám nevyšla nominace na olympiádu?

Když vyjedu na led, tak myslím jenom na to, co se děje tam a chci pomoct týmu k vítězství. Všechno ostatní házím za hlavu.

Také jste už ve třetí minutě dal gól. Jenže pak jste dva dostali. Jak náročné bylo ten stav otáčet?

Byla to ťafka na psychiku, ale v kabině jsme se pořád povzbuzovali. Nechtěli jsme končit před finále, stále jsme měli dost sil. Věděli jsme, že to můžeme obrátit.

Což se vám povedlo i zásluhou čtvrté řady tvořené mladíky. Jak se vám líbil jejich výkon?

Dneska to byli rozdíloví hráči, strašně moc nám pomohli. Ke konci třetí třetiny pokaždé, když vlezli na led, tak to smrdělo gólem. Fakt super, dneska odehráli výborný zápas.

Takže co chybělo k postupu?

Jejich brankář chytal výborně, ale přesto jsme k tomu pátému gólu měli několikrát blízko. I v prodloužení tam šance byly, ale nespadlo to tam.

A vy jste byl v dobré příležitosti dvě minuty před koncem třetí třetiny, že?

Tam stačilo málo, jen trefit růžek a neměl by to. Dal jsem to o něco níže a trefil ho do vyrážečky. To mě hodně mrzí.

Padli jste na nájezdy, které vám dlouhodobě nejdou.

To je pravda a je to škoda.

Přesto, jak jste viděl nájezd Chmielewského, při němž brankáři hostů Olkinuorovi vypadla hokejka?

Podle mne ji vyhodil a měl se opakovat nájezd. To je můj názor.

Bavila vás Liga mistrů?

Ano. Hodně. Byl to super zážitek od začátku až do konce. Zahráli jsme si proti skvělým týmům a porazili přední evropské týmy. Líbilo se mi to.