Třinečtí mají druhý mečbol. Sil máme dost, říká útočník Rákos

„Na další zápas se těšíme. Máme znovu možnost postoupit,“ řekl Hrubec. „Bylo by sice super vyhrát sérii s Hradcem Králové 4:0, jenže už po tom, co jsme zvítězili dvakrát na ledě soupeře, jsem říkal, že by bylo skvělé doma vyhrát jedno utkání. A to se nám podařilo.“

Po minulém duelu ocenil královéhradeckého brankáře Patrika Rybára. „Jo, jo chytá. Ale v play off to jsou souboje nejen gólmanů, ale pětek, prvních lajn, prvních obranných dvojic. Play off je celé o soubojích.“

Hrubec je nadále ve velké pohodě. „Proč bych měl být smutný,“ usmál se. „Mám doma zdravého kluka, ženu po porodu... Samozřejmě chci vyhrát a moc, ale nejhorší věc by byla, kdybychom byli naštvaní a smutní. Jedeme dál.“

Na to, že protivník po třech prohrách přitvrdil a urputněji bránil, Hrubec nehledí. „Nám musí být jedno, jak hrají, pokud chceme zvládnout ten poslední krok. Musíme se s jejich hrou vyrovnat.“

Podle třineckého útočníka Daniela Rákose bude důležité, aby Třinečtí v útočné třetině více drželi puk než v tom předchozím duelu doma. „Bylo to o nás, že jsme si toho v útoku moc nevytvořili, což byl i důvod, že jsme dali jen jeden gól,“ uvedl Rákos. Odmítl, že by Ocelářům docházely síly. „To ne, těch máme dost,“ prohlásil.

A kapitán Lukáš Krajíček upozornil, že Oceláři dobře vědí, v čem byl problém, že minule neuspěli. „Zlepšíme se,“ uvedl. „Od začátku musíme šlapat naplno, jako ty první tři zápasy.“