Pozor na pardubické přesilovky a brejky, varuje třinecký brankář Hrubec

Není to pro vás povzbuzení, že byste mohl být nejlepší i v play off?

Nepředbíhal bych. Pojďme vyhrát první dva domácí zápasy a pak se můžeme bavit dál. Ale byl bych rád, kdyby se nám dařilo a měli jsme nasazení jako v Lize mistrů. To jsme věděli, že jsme outsideři, a šli do každého utkání na krev. Doufám, že si to přeneseme do play off.

Cenu za výkony v Lize mistrů jste dostal před minulým zápasem s Pardubicemi a po třech gólech jste střídal. Pardubický obránce Marek Trončinský to komentoval, že byste i před nynějším zápasem mohl dostat nějakou cenu. Co vy na to?

Teď už není za co (směje se).

Ten duel s Pardubicemi jste prohráli 2:6. Znamená to něco?

To jsme už úplně vyhodili z hlavy. Tam se nepovedlo vůbec nic, teď začneme odznova. I kdybychom s ni- mi v sezoně vyhráli všechny čtyři zápasy, nebo je prohráli, tak je to jedno.

V Lize mistrů jste nedostávali moc gólů. Bránili jste lépe než v extralize?

Ano, ale kolikrát jsme měli i neskutečné štěstí. To k tomu patří a bez toho to nejde. A byl bych rád, kdyby se k nám odrazilo i v play off.

V čem jsou Pardubice nepříjemné pro brankáře?

Mají šikovné hráče na přesilovku, to bude alfa a omega jejich úspěchu. A asi brejky, které musíme pokrýt. Určitě se jim bude hrát dobře, jsou v laufu, nejsou pod tlakem. Divácky to bude velmi zajímavá série.

Vy pod tlakem jste?

Taky ne... Také se nám bude hrát dobře. Proto říkám, že to je vyrovnaná série, uspět může kdokoliv.

Zmínil jste pardubické brejky. Takže bude důležité, aby do nich vaši spoluhráči protivníky nepouštěli, že?

Celý tým vyhraje, celý tým prohraje. Musíme si na ty brejky dávat pozor a určitě hrát více do obrany, aby to nebyl hurá hokej dopředu.