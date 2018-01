Třinečtí hokejisté padali do střel, sparťané marně pálili na Hrubce

Marcinko zblokoval ránu Ďalogy a zápas skončil. Oceláři ve vypjatém závěru, kdy nejprve byli v oslabení, a pak čelili sparťanům hrajícím bez brankáře, uhájili vedení.

„Dneska to byla hokejová bašta, radost, co se týče obětavosti našich hráčů,“ pochvaloval si třinecký brankář Šimon Hrubec, který udržel třetí nulu. „Ta nula patří klukům. Co se týče týmového výkonu, bylo to od nich skvělé.“

Hrubec si pochvaloval i to, že Třinečtí hráli slušně, měli jen dva tresty, z nichž jeden souběžně s hosty.

„Nakonec tam bylo vyloučení v posledních dvou minutách, které mohlo se zápasem něco udělat,“ uvedl Hrubec. „Ale kluci to perfektně odbránili. Sparta se nedostala skoro k žádné střele. Všechno končilo na chráničích nebo tělech našich kluků. Ti teď ukázali modřiny a to je to, co dělá tým týmem. Bylo to úžasné.“

Nepředstavujte si, že třinečtí hokejisté před něj v šatně chodí a chlubí se, kam pukem dostali. „Mám dobrou paměť a vím, kteří hráči blokovali a kam rány schytali. Když byli svlečení, šel jsem si je prohlédnout.“

Takže kam kotouč trefil Tomáše Marcinka při poslední střele zápasu? „Myslím, že do zadku,“ smál se Hrubec.

Sparťané ho překonali ve 37. minutě, když neudržel puk po Kudrnově střele od modré čáry a Buchtele ho dorazil do branky. Leč sudí si vyžádali konzultaci s videorozhodčím, načež gól neuznali, jelikož soupeř kopl kotouč do branky nohou.

„Za mě to byl regulérní gól,“ prohlásil Jan Buchtele. „Aby ho sudí neuznali, muselo by jít o evidentní kopnutí z mé strany, což tam nebylo. Byl jsem do situace ještě natlačený. Nevím, co za klauna tam nahoře sedělo, že to neuznal. Stálo nás to body, stálo nás to zápas.“

Buchtele tvrdí, že se mu puk odrazil nějak od těla. „I kdyby od nohy, tak bych v té rychlosti a ještě pod tlakem chtěl vidět někoho, kdo by ho takhle nasměroval.“

Hrubec podotkl, že chybou už bylo, že kotouč vyrazil. „Viděl jsem, že brzdil, že mu puk jde do brusle, ale nevěděl jsem, jestli do něj kopnul, nebo ne. Kluci v šatně říkali, že tam evidentní pohyb byl.“

Sudí situaci řešili dlouho. „To jo, už mi začala být zima a říkal jsem si, ať už to nějak rozsoudí,“ dodal třinecký brankář.

Sporná situace mohla utkání zlomit, jelikož necelou minutu předtím Martin Růžička neproměnil trestné střílení.