Stříbro je pro klub povzbuzením, zní po finálových bitvách z Třince

Třinečtí jsou po prohře s obhájci titulu z Brna 1:4 na zápasy pochopitelně zklamaní. Mají však za sebou parádní sezonu. Navíc se přesvědčili, že mohou uspět, byť dají více prostoru mladým hráčům.

„Jsem na tým pyšný, jak zvládl náročnou sezonu od Champions League přes třetí místo po základní části až po finále,“ prohlásil třinecký trenér Václav Varaďa.

Přesto, chybělo tak málo...

Kde se finálový souboj s Brnem zlomil? Bylo to v Brně, kde Třinečtí oba duely prohráli? „To bych neřekl, spíše v tom našem druhém domácím utkání,“ uvedl třinecký útočník Martin Adamský. „Brňané hráli celou sérii na sto procent. Dejme tomu, že dávali šťastné góly po odrazech, ale tak to ve sportu bývá.“

Rovněž obránce Lukáš Krajíček litoval domácí porážky 2:3 ve druhém střetnutí. „Od toho druhého zápasu jsme byli o gól pozadu, pořád jsme doháněli ztrátu – a proti Kometě je to hrozně složité.“

Třinecký tým by se příliš měnit neměl. Hovoří se o odchodu Tomáše Linharta a Daniela Rákose do Pardubic. Naopak přijít by mohl lotyšský reprezentační útočník Roberts Bukarts ze Zlína. „O své budoucnosti nemůžu říct vůbec nic,“ uvedl 27letý Bukarts po sezoně.

Možné změny nikdo oficiálně nepotvrdil. „Všechno je předčasné, protože hráči mají smlouvy do konce dubna,“ uvedl sportovní ředitel Jan Peterek.

Jakou má nynější třinecké mužstvo budoucnost? „Nynější tým má obrovský potenciál. Mladí kluci zahráli parádně, neskutečně jsme se semkli a hráli týmově,“ usmál se Vladimír Svačina.

„Snad nějaké velké změny nebudou, i když vždycky jsou nějaké odchody a příchody. V týdnu budeme mít pohovory s trenéry. Pak se dozvíme víc. Na nějaké závěry je brzo, ale snad to nebude jako v Českých Budějovicích, kde teď skončilo šestnáct hráčů.“

Toho se Svačina bát nemusí, byť to řekl s velkou dávkou nadsázky. „Pokud kluci budou dřít, tak i příští sezona bude skvělá. Pokud ne, tak je to semele. Doufám, že si to každý vezme k srdci,“ řekl útočník Martin Adamský.

„Naše mužstvo má velkou budoucnost,“ je přesvědčený Lukáš Krajíček. „Musíme zůstat pokorní, zase šlapat od začátku. I ti mladí kluci, kteří přišli, jsou výborní hokejisté. Nevidím důvod, proč bychom příští rok neměli být znovu v play off a neprat se o titul.“

A Krajíček u toho bude. „Jo jo, zůstávám. Ještě mám rok smlouvu.“

Příležitost by znovu měli dostávat i mladí hokejisté. „Dát do sestavy spoustu mladších hráčů není jednoduché, a navíc od nich hned očekávat výkon hodný zkušených hokejistů,“ uvedl Václav Varaďa.

„V průběhu sezony si procházeli obdobím, kdy jim to tolik nelepilo a jejich výkonnost byla kolísavá. To k mládí patří, ale věřím, že je to posílí v dalších letech. Pro další sezony se stali regulérními extraligovými hráči.“