V týmu jsou skryté další medaile, tvrdí kouč třineckých hokejistů Varaďa

Jak?

Je znát kus práce, který jsme udělali, jak kluci makali, jak se vydali. Byly tam pasáže, kdy to nebylo ono, ale pořád jsme všichni věřili, že máme tým, který je schopný udělat dobrý výsledek.

Takže jaká byla minulá sezona?

Byla to fantastická jízda od začátku až do konce. Stálo to za to. Že nemáme titul, je věc druhá, ale jsem ohromně spokojený a moc mě těší, jak ten tým za mnou a Markem (asistentem Zadinou) šel. Jak moc všichni hráči chtěli uspět.

Před třemi roky jste po prohře cítil hořkost. Co teď?

Samozřejmě zklamání, že jsme Kometu neporazili, ale prohráli jsme se sakra dobrým týmem, který je obouchaný a má zkušené hokejisty. Navíc měl pořád v sobě i po loňském triumfu chuť vyhrát. Ta se přitom někdy, když už jednou uspějete, malinko ztrácí. Rozhodně jsme do finále nešli s tím, že ho prohrajeme. Mohli jsme překvapit, což se nám povedlo v prvním utkání (5:1), kdy jsme předvedli vynikající hokej.

Ty další čtyři jste prohráli. Co se pak stalo?

Mohl bych použít frázi, že se od nás odklonilo štěstí, ale je fakt, že jsme si dali vlastní gól, puky, které soupeř nahazoval na naši bránu, se odrážely tam, kde stáli hráči soupeře. Šlo to za nimi. Z těch pěti utkání jsme tři odehráli velmi dobře. Troufám si říct, že jsme v nich byli i lepší, ale oni dva z těch tří zápasů získali. A ten pátý u nás doma byl ovlivněný startem, brzkým gólem, který jsme dostali. A pak už to v našich hlavách bylo hodně těžké.

Dá se říct, že finále bylo nad plán?

V duších jsme chtěli uspět. Když jste v play off, tak vnímáte jen ty nejvyšší cíle. Naši mladí hráči mají za sebou životní sezony a hráli prim i v play off, což je v kariéře posune zase dále. Ta sezona se vyvíjela fantasticky. Druhé místo bereme jako takový malý titul. Vždyť jsme se dostali tam, kam se neprobojovalo dalších dvanáct týmů.

Brněnský kapitán Erat řekl, že vám hodně chyběl zraněný střelec Martin Růžička. Souhlasíte?

Vidím to podobně. Kometa byla v tu rozhodující chvíli kompletní, neměla snad žádného zraněného hráče. Martin byl ten, který mohl misku vah překlopit na naši stranu. Ale nedalo se nic dělat, nastoupit nemohl. Je to velké zklamání, že nemohl být s námi. Třeba by dal rozhodující gól nebo by nás svou trefou dostal zpátky do hry. Ale také by tomu tak nemuselo být.

V základní části extraligy se v kanadském bodování až na výjimky prosadili jiní hráči než v play off. Co to napovídá?

Produktivita byla rozložena. Nějakou chvíli nás táhla první formace Růžička – Marcinko – Rákos, pak zase jiná. Nebo Svačina, jemuž to lepilo v Lize mistrů a fazonu měl i v play off. Nikdo z hráčů nic nevypustil, i když měl třeba temnější okamžiky. Měli jsme velmi dobré čtyři útoky a hráli atraktivní hokej. Někdy jsme selhávali v koncovce, dali jsme méně gólů, což se ukázalo i ve finále. Kometa v daných situacích udeřila, i když několikrát se štěstím. Naši kluci ale pořád bojovali, přestože se utkání nevyvíjelo podle představ. Nechtěli si jen zahrát.

Máte za sebou první sezonu v roli hlavního trenéra. Co pro vás bylo nejtěžší?

Udržet hráče na vlně vítězného chtíče. To se nám ale s Markem (Zadinou) dařilo velmi dobře. I když se nám některé zápasy nevydařily, jak bychom si přáli, sezona se nesla ve vítězném duchu.

A v jakém duchu se nesly pohovory s hráči, které jste měl v úterý?

Bavili jsme se o tom, na co by se který hráč měl zaměřit, co zlepšit a v čem dominoval. Byla to ale taková konverzace, ne pohovory, takové upřímné povídání, což jsme mívali i v průběhu sezony. Shrnutím je, že máme za sebou skvělou sezonu zakončenou parádní stříbrnou medailí. Věřím, že v tomto týmu jsou skryté další medaile, pokud všichni budou pracovat jako dosud a budou mít chuť vítězit.

I zlaté?

Když se všechno sejde... Náš cíl je hrát výborný hokej plný nasazení a vůle. Budeme se i nadále chtít rvát o co největší úspěchy.

Už víte, jak se mužstvo před příští sezonou změní?

Většina hráčů zůstane. Budeme řešit příchody jednoho dvou hráčů, kteří by nám mohli pomoci. Pokud se na trhu objeví hráč, který bude chtít hrát za Třinec a bude se nám hodit do týmové koncepce, budeme se jeho příchodem snažit mužstvo oživit.

Do týmu se prosadilo několik mladých hráčů. Máte v záloze další nadějné hokejisty?

Řeknu totéž, co před sezonou: Místo v týmu bude mít jisté jen ten, kdo se o něj nejvíce pokope. Mladí dostanou příležitost, ať už budou z naší organizace, anebo partnerského Frýdku-Místku. Musejí ale na to mít.

Čekal jste, že se v této sezoně mladíci tak prosadí?

Ten jejich okruh je užší. Michal a Ondra Kovařčíkové a David Cienciala se ukázali nejvíce. S nimi Marian Adámek, který, nebýt zranění, by byl mezi šesti beky. David nejvíce vykvetl v play off a Ondra měl fantastický závěr. Už se dá počítat mezi regulérní extraligové hráče a tak k němu budeme i příští rok přistupovat. Věřím, že se objeví další mladíci.

Příští sezona pro vás bude náročnější, jelikož jste nově trenérem reprezentace do 20 let. Jak to skloubíte s povinnostmi v klubu?

Rozšíříme realizační tým o jednoho asistenta. Bude to někdo, kdo má mou velkou důvěru. Jeho jméno ale ještě nemohu prozradit. Dozvíte se to v květnu.