Třinec potvrdil v derby vzestup formy, doma udolal Vítkovice

„Měli jsme teď dva těžké zápasy a jsme za ty body rádi. Chtěli jsme doma potvrdit výhru před našimi diváky v derby. Máme šest bodů, je to parádní,“ radoval se třinecký útočník Rostislav Martynek.

„Ale nebylo to jednostranné utkání,“ prohlásil vítkovický forvard Patrik Zdráhal. „Bylo to vyrovnané, bohužel jsme neproměnili šance. To je ta největší chyba,“ litoval střelec obou branek hostujícího celku. „Góly mi tam spadly, ale je to špatné. Tři body nejsou, prohráli jsme,“ smutnil Zdráhal.

Při absenci zraněných či nemocných opor (Polanský, Růžička, Bukarts, Viedenský, Roth) pomohli Třinci hráči povolaní z farmy. „Je dost zraněných, takže jsou tu teď kluci z Frýdku-Místku. Zpátky si trenéři stáhli i mě a Mikiho (Michala Kovařčíka),“ uvedl Erik Hrňa, který se prosadil i gólově. „Sestava se furt točí a doufám, že to budeme zvládat i bez nich. A až se kluci uzdraví, tak věřím, že nám zase hodně pomůžou.“

Třinci by mělo pomoci i to, že jej čeká série zápasů v domácím prostředí. „Musíme hrát tak jako poslední dva zápasy, odrážet se od malých věcí, a bylo by pěkné, kdybychom zase udělali nějakou šňůru. Jde se zápas od zápasu.

A Vítkovičtí? Ti čekají na procitnutí střelců. „Těch gólů dáváme opravdu málo, ale Bartes (Patrik Bartošák) chytá výborně, což je pro nás jen dobře. I díky němu jsme nahoře v tabulce,“ poznamenal Zdráhal.

Vítkovičtí dokonce nevyužili ani početní výhodu v pěti proti třem, která trvala 66 vteřin. „I střelba tam byla, ale netrefili jsme to. To tak někdy bývá,“ posteskl si Patrik Zdráhal a dodal: „Tohle ale musíme proměňovat.“

Jeho slova potvrdil vítkovický trenér Jakub Petr. „Zlom nastal při přesilovce pět na tři, kterou jsme nevyužili. Naše bolest tkví v tom, že se málo tlačíme do střeleckých příležitostí. V tomto směru jsme od Třince dostali lekci,“ uznal kouč Vítkovic.

„Ovšem hosté sahali po bodech. Zápas rozhodla naše ubráněná oslabení, ve kterých Vítkovičtí pořádně tlačili. Závěr jsme si dobře pohlídali, takticky jsme drželi střední pásmo. Chtěl bych pochválit gólmana Hrubce za skvělý zápas a vyzdvihuji obrannou hru, která byla výborná,“ doplnil kouč Třince Václav Varaďa.