Třinečtí hokejisté propadli. Vítkovičtí se na ně dotahují

Oceláři už ale mají jistotu, že budou nejhůře čtvrtí, a čtvrtfinále tudíž začnou doma. Vítkovice se ještě mohou propadnout na pátou příčku, pokud v neděli prohrají a Brno doma porazí Litvínov.

„Pořád jdeme za tím třetím místem, ale ten dnešní výsledek je hodně varovný, aby se to už neopakovalo,“ prohlásil třinecký útočník Tomáš Marcinko. „Jsme si vědomi, jakou máme sílu, ale musíme to potvrdit na ledě. Ne slovy.“

Pro Oceláře je páteční prohra nejtěžší na domácím ledě v této sezoně. „Rozhodla první třetina. Byli jsme v ní lepší, ale neproměnili šance, které jsme měli,“ řekl třinecký trenér Marek Zadina. „Pardubice se potom zatáhly a dobře bránily střední pásmo. Přehustily ho, jednoduše vyhazovaly kotouče ven ze své třetiny. Byly také efektivní v brejcích. Kluci chtěli moc hrát dopředu, a když jsme otevřeli hru, měli jsme díry v obraně.“

Pardubičtí se snadno dostávali do přečíslení. „Měli jsme být razantnější v útoku, čímž by oni neměli tolik šancí z protiútoků,“ podotkl Marcinko. „Těžko říct, jestli jsme se měli více soustředit na obranu. Góly, které jsme dostali, vypadaly až příliš jednoduše, což by se nám stávat nemělo.“

Třineckým chyběla lehkost, jejich hra byla urputná, kostrbatá. Do šancí se ani nedostávali. „A nešly nám přesilovky,“ povzdechl si Marcinko. „Ty nám nejdou už delší dobu, ale snažíme se na nich pracovat. Velkou část sezony nám však výrazně pomáhaly. Když je proměníte, vždy vás posunou dopředu. Opět jsme jich měli dost, ale góly jsme nedali.“

Tomáš Marcinko si poseděl deset minut na trestné lavici, když ho sudí vyloučil za nesportovní chování. Řekl něco ostřejšího, když rozhodčí nechali bez povšimnutí jeden ze zákroků na něj.

„Byl jsem spíše naštvaný sám na sebe, že jsem promarnil šanci. Rozhodčí to posoudil podle sebe,“uvedl Marcinko. „Jsem zodpovědný za to, co povím, ať už jsem jakkoliv naštvaný. Musím se krotit.“

Hvězdou utkání byl pardubický útočník Martin Kaut, který dal tři góly a na čtvrtý nahrával. „Byl jsem překvapený z toho, kolik jsme měli prostoru, že jsme pořád jezdili do přečíslení,“ přiznal Kaut. „Přišlo mi, že se Třinec hrozně propadal a my hráli na brejky. Jsou to pro nás hodně cenné body. Ještě se porveme o šestku.“

A pokud ji v neděli doma s Hradcem Králové udrží, mohli by ve čtvrtfinále narazit znovu na Třinec, s nímž v této sezoně pokaždé bodovali. „Jestli by nám to vyhovovalo? Tam je to úplně jedno. V play off může porazit kdokoliv kohokoliv,“ usmál se Martin Kaut.

Marcinko upozornil, že Třinečtí nesmějí mít svěšené hlavy. „Jsme chlapi, jsme tým a musíme se z toho poučit. Celou sezonu makáme a bojujeme o co nejlepší pozici pro play off a třetí místo máme pořád ve svých rukách.“