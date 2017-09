Vím, že se musím více cpát do branky, přiznává třinecký Svačina

„Za ten gól jsem nesmírně rád, protože trenéři mi vyčítali, že se málo cpu do brány a podobně,“ řekl Svačina. „A v této chvíli je jedno, jestli to je proti Liberci, nebo proti někomu jinému. My jsme hlavně moc rádi, že jsme doma vyhráli a odčinili porážku z Hradce.

Co jste trenérům říkal, když vám vyčítali, že málo chodíte před branku?

Kýval jsem hlavou, přitakal jsem s tím, že se tam zkusím více rvát, protože jsme si řekli, že ze začátku sezony to není moc o nějakém hezkém hokeji, ale o tom bojovat před tou bránou. Máme za příklad Marciho (Tomáše Marcinka), který dal už sedm gólů z předbrankového prostoru. My ale nemůžeme spoléhat jenom na něj, musíme se tam rvát všichni.

Ostatně dneska jste tak ten svůj gól dal, když jste tečoval střelu Vladimíra Rotha.

Je to tak, máme kvalitní obránce. Speciálně Vláďa Roth, když má puk, tak mnohem radši, než by střílel, nahraje někam na tyčku. Stál jsem tam s hokejkou dole a popravdě jsem ani ten puk neviděl. Jen jsme zahlédl, jak na mě mrknul, že to tam asi někam bude cpát. Jen jsem se snažil nějak prorvat přes toho beka a vyšlo to, protože Vláďa má ty oči neskutečné.

Jak se vám hrálo proti Liberci, kde jste prožil vydařenou sezonu?

Zažil jsem tam krásný rok, hodně jsem se na ten zápas těšil, chtěl jsem si ho co nejvíce užít. Liberec hraje hezký hokej, jen to neodpaluje, snaží se hrát co nejvíce na puku. A vyhovuje mi, když někdo chce hrát hokej a nepřijede jenom bránit. Byl to super zápas, který se musel líbit i divákům. Za třetí třetinu, jak jsme ji odehráli, jsme si vítězství zasloužili.

Říkal jste, že jste se na Liberec hodně těšil, ale hned při prvním střídání, když jste byl na ledě, jste dostali gól. Čím to bylo?

Je to tak. A byl jsem u toho hráče, co střílel (Dlouhý) tak nějak nejblíže. Ale i chyby se dělají. Bylo to první střídání, takže zbývalo ještě dost minut. Určitě to s hlavou něco udělá, ale hned při dalším střídání se člověk musí na něčem dobrém chytit, něco dobrého pro ten tým udělat. Bylo to lepší, než kdybychom chybovali minutu před koncem.

Třinec doma Liberec neporazil dva roky. Probírali jste to v kabině?

Ne, to jsme neřešili. Akorát jsem si to někde přečetl. Vím, že jsme tady loni dvakrát s Libercem vyhráli, tak jsem si říkal, že to bude strašně těžké. Bilance nebyla příznivá, ale taky mají obměněný kádr. A my se hlavně musíme soustředit sami na sebe, podat stoprocentní výkon. A když jej podáme, tak je jedno, kdo proti nám stojí. A body sbírat budeme.