Třinecký Svačina: Jim tam spadne fakt všechno, my bušíme, bušíme a nic

„Chtěli jsme na ně vletět, dát první gól nebo se dostat do tlaku, ale po pár odrazech nám dali gól na 0:1. Byl to takový otupující gól, navíc soupeř přidal další dvě branky a náboj utkání vzal v podstatě za své,“ hodnotil utkání kouč třineckých Ocelářů Václav Varaďa.

Třinec doma prohrál 1:4, stejným poměrem skončila i finálová série. „Je to krutý výsledek, speciálně po těch odehraných utkáních, ve kterých si troufám říci, jsme byli i lepším týmem. Hokejové štěstí se od prvního zápasu odklonilo od nás a puky nesměřovaly k nám, ale k soupeři, který je zametal do brány,“ dodal Varaďa.

„Šlo vidět, že je něco špatně. Jim tam spadne fakt všechno, my bušíme, bušíme a nic. Špatně se hraje, když je to po první třetině 0:3,“ smutnil třinecký forvard Vladimír Svačina, pro kterého to bylo již třetí extraligové finále. Pokaždé však po něm zůstal zklamaný.

„Tuhle medaili zatím koušu hodně špatně, protože jsem věřil jako nikdy předtím. Měli jsme to neskutečně rozjeté a cítil jsem, že by se to letos mohlo povést. Nevyšlo to, co se dá dělat. I to stříbro je obrovský úspěch. Ale teď převládá zklamání,“ přiznal Svačina.

Martin Adamský bral nelehkou situaci pozitivně. „Už jsem to říkal v šatně. Je to jedno z mých posledních play off v kariéře, ale myslím si, že každý by si měl uvědomit, že finále se nehraje každý rok. Jsem spokojený,“ prohlásil Adamský. „Klobouk dolů před kluky, i mladými, protože to, co jsme letos předvedli, bylo super.“

Adamského slova potvrdil také kapitán týmu Lukáš Krajíček. „Zklamání je sice velké, každý chce vyhrát. Jinak s celou sezonou spokojení jsme, udělali jsme neskutečnou práci, mladí, staří, dobře se to dalo dohromady, byla výborná parta. Finále je parádní vyznamenání. I Liga mistrů,“ připomněl třinecký kapitán úspěch Ocelářů i na mezinárodní úrovni. „Ve finále extraligy jsme nebyli horší, ale štěstí se přiklonilo k Brnu. Kometa má zkušenosti, zasloužila si to,“ podotkl Krajíček.

„Medalie je parádní ocenění práce hráčů a jsem rád, že dokázali spoustu výborných utkání zvládnout. Spousta kluků se posunula v kariéře dál,“ řekl Varaďa.