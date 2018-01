Splněný sen? Svačinovi se zdálo, že Třinec je ve finále Ligy mistrů

Útočník Vladimír Svačina si moc přeje, aby se jeho finálový sen vyplnil.

„Byla by to skvělá vizitka i pro celý český hokej,“ prohlásil. „Sparta hrála finále už loni. Letos jsme v semifinále my a Liberec. Kdyby alespoň jeden z nás postoupil, bylo by to super. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdybychom tam byli my. Nebo oba.“ Jak často se Svačinovi sny plní?

„Většinou je nemívám... Nebo spíše ty o hokeji, takže jsem byl překvapený, když se mi zdálo, jak hrajeme v Třinci, ubíhají poslední vteřiny a my postupujeme do finále. Bylo by to super, kdyby to vyšlo.“

Třinecký útočník je přesvědčený, že si Liga mistrů získává prestiž. „Uděláme všechno pro to, abychom se do finále dostali.“ Podobně hovoří i brankář Šimon Hrubec, který je v nominaci na nejužitečnějšího hráče soutěže.

„Že jsem mezi pěticí, jsem si všimnul díky klukům, kteří mi posílali odkazy,“ usmál se Hrubec. „Je to pro mě čest, protože konkurence je veliká, celá Evropa, když to tak řeknu. Vážím si toho, ale o tom, kdo vyhraje, rozhodne hlasování diváků, už nebude záležet na výkonech.“ Velkou motivací pro Oceláře je i to, že v případě jejich postupu by finále bylo v Třinci. A je jedno, zda by jejich protivníkem bylo švédské Vaxjö, či Liberec.

„Pokud by to vyšlo a bylo to u nás, tak by to bylo něco neskutečného,“ řekl Vladimír Svačina. „Určitě by byla plná hala. Ale ještě tam nejsme.“

O místě finále rozhoduje počet bodů získaných v tomto ročníku Ligy mistrů. A těch by Třinečtí v případě úspěchu s Jyväskylä měli více než druzí dva semifinalisté.

Zatímco brankář Hrubec si cestování za evropskými soupeři užívá, pro většinu hráčů je to utrpení.

„Ani jsem teď neviděl dceru,“ přiznal Svačina. V neděli v noci se totiž vrátil z utkání v Pardubicích a včera v šest hodin ráno už vstával. „Jen jsem přebalil tašku, vzal si čisté prádlo a už zase vyrazil do Třince.“

A to ještě musel telefonovat svému zubaři. „Byl jsem s ním domluvený, ale nějak mi ten zápas ve Finsku vypadl, a tak mu musím dát vědět, že v úterý nepřijdu.“